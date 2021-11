Booba insulte copieusement Stella Kamnga, la tension monte

Stella Kamnga a pris très cher mais ne s’est pas démontée face à Booba. Nouveau clash pour le Boss du Rap Game mais ce n’est pas un rappeur qui vient de subir ses piques, c’est la chroniqueuse politique et elle lui a répondu pour se défendre face aux attaques.

L’échange tendu entre Booba et Stella Kamnga

Après avoir lâché Ninho et évoqué la possibilité de sortir un titre inédit le même jour que le prochain album de Rohff, Booba s’est lancé dans une nouvelle embrouille. En début de semaine B2O a relayé dans un tweet une vidéo de Stella Kamnga dans laquelle elle confie que Marine Le Pen est son modèle féminin avec le message, « Ennemie de l’Afrique. J’crois qu’elle a même pas les papiers cette idiote ». « Tu sais que tu as percé quand Booba ment à ton sujet. Veuillez préciser de quels papiers vous parlez s’il vous plait c’est pour ma plainte pour diffamation » a immédiatement répliqué la jeune femme. « Papier toilette t’as l’c*l plein d’merde!!! Rajoute ça à ta plainte Django! J’te paierai en Ethareum *préciser » a répondu le DUC et le ton est rapidement monté entre eux.

Les attaques de Booba n’ont pas effrayé Stella Kamnga, elle a poursuivi l’échange, « Visiblement tu es un mouton Booba. Ceux qui t’ont envoyé cette vidéo ont oublié de te dire que je défendais une femme qui était victime de harcèlement et que ceux qui s’en sont pris à moi j’ai fait cette vidéo pour leur montrer qu’on ne me fait pas chanter ». Fidèle à ses habitude, Kopp n’a pas lâché l’affaire. « Moi aussi j’me fais harceleeyyy!!!! Prochain post j’sors ma bitzer dans le contexte de montrer ma bitzer! Mains levées #stellakamagra on tient une vraie cliente là!!! » a-t-il réagi.

Tu ne m’impressionnes pas !

Stella Kamnga ne s’est pas laissée impressionner par Booba et a continué de lui répondre en l’accusant de se créer un buzz pour mieux vendre. « Booba le rat-peur vient que je te fabrique un buzz vu que tu en as besoin pour vendre ta musique en conserve même pas bio. Les africains qui te soutiennent sont naïfs ! Tu serais prêt à racler la poubelle pour qu’on parle de toi la preuve boubette ! » a-t-elle déclaré. « Aller rassure moi tu devrais pouvoir trouver mieux non ?! Mieux qu’une vidéo que j’ai moi-même publié pour lutter contre les misogynes comme toi ! Ton niveau c’est moi ! 56 kg et tu ne m’impressionnes toujours pas ! » a déclaré la chroniqueuse politique.

B2O sanctionné par Twitter

Des propos auxquels Booba n’a pas faire de commentaire dans un premier temps avant d’en remettre une couche ce jeudi avec une interview dans laquelle la journaliste demande de bloquer les envois d’argent vers l’Afrique, « Tu deviens célèbre dans tout l’Afrique ma chérie » a mis en légende ironiquement B2O. Kopp a ensuite a affiché une capture d’écran de la notification de Twitter pour l’avertir d’une plainte pour la première vidéo qu’il a posté de Stella. Elle est désormais signalée pour les internautes allemandes et il a ajouté le message : « t’es Camerounaise ou Allemande j’y comprend plus rien! En tous cas t’as échoué espèce d’idiote et t’as pas les papiers gnagnagna ».

Les deux protagonistes ne semblent donc pas prêts de laisser tomber cette embrouille dont les échanges n’ont pas manqué d’agiter Twitter.

.@StellaKamnga Papier toilette t’as l’cul plein d’merde!!! Rajoute ça à ta plainte Django! J’te paierai en Ethareum 🏴‍☠️ *préciser pic.twitter.com/8UfmxEGGA4 — Booba (@booba) November 9, 2021

.@StellaKamnga Moi aussi j’me fais harceleeyyy!!!! Prochain post j’sors ma bitzer dans le contexte de montrer ma bitzer! 🙌🏾 #stellakamagra on tient une vraie cliente là!!! pic.twitter.com/PibaEUTXjo — Booba (@booba) November 9, 2021

. @booba aller rassure moi tu devrais pouvoir trouver mieux non ?! Mieux qu’une vidéo que j’ai moi-même publié pour lutter contre les misogynes comme toi ! 😏

Ton niveau c’est moi ! 56 kg et tu ne m’impressionnes toujours pas !https://t.co/gv06I7EVbE pic.twitter.com/SapxHrsvrD — Stella Kamnga (@StellaKamnga) November 9, 2021

. @booba le rat-peur vient que je te fabrique un buzz vu que tu en as besoin pour vendre ta musique en conserve 🥫 même pas bio.

Les africains qui te soutiennent sont naïfs ! Tu serais prêt à racler la poubelle 🗑 pour qu’on parle de toi 🤣 la preuve boubette ! pic.twitter.com/CUPACjS9ZI — Stella Kamnga (@StellaKamnga) November 9, 2021

.@StellaKamnga Tu deviens célèbre dans toute l’Afrique ma chérie 🙌🏾 pic.twitter.com/dp0jpy4kS6 — Booba (@booba) November 11, 2021