La Fouine interpellé par Sindy pour le retour de la Team BS

Sindy souhaite le retour de la Team BS avec La Fouine

Après avoir connu le succès en solo au début sa carrière, La Fouine forme le groupe Team BS en 2013 avec les artistes de son label Banlieue Sale, Sindy, Fababy et Sultan puis dévoile l’année suivante un premier et unique album éponyme certifié disque d’or. En 2016, les membres du groupe se séparent et prennent des chemins différents, la « Team BS » est depuis inactif.

Une époque dont Sindy semble nostalgique. La chanteuse révélée et repérée par La Fouine dans le programme télévisé Popstars vient de se confier sur son passage avec la Team BS, elle rêve de reformer le groupe pour monter sur scène. En 2014, lors de la sortie de l’album, le groupe a connu le succès auprès du public mais a subi des nombreuses critiques pour un style trop orienté un vers la pop et très éloigné du rap. Fababy a quitté le groupe en premier en affirmant qu’il n’y aura pas de suite au premier album et chacun des membres s’est ensuite consacré à sa carrière en solo.

Elle fait une demande improbable à ses anciens compères

« J’écoute l’album de la team bs, des souvenirs laiiiiisse tomber j’aurais tellement voulu qu’on fasse une tournée. J’pense c’est le seul regret de ma vie » a regretté Sindy le weekend dernier sur son compte Twitter. « Eh venez on fait. Genre on met de côté les vieilles histoires et on va juste faire kiffer les gens, monter sur scène et kiffer aussi ? » a-t-elle ensuite questionné tout en mentionnant ses anciens compères, Fababy, Sultan et La Fouine. Mais aucun des trois rappeurs n’a réagi pour le moment à cette proposition.

Un internaute a ensuite demandé Sindy si ses regrets sont réelles car elle avait déclaré ne plus vouloir entendre parler de la Team BS, « Parce que ça me saoulais d’être rattachée qu’à ça, genre la petite de la fouine, et c’est très différent de ce que tu dis. J’ai toujours regretté qu’on ai pas fait de tournée et je l’ai souvent dis en plus, si j’étais en colère c’est contre Sony et un des membres » s’est-elle expliquée face aux critiques. « Les manageurs de qqn de l’équipe demandaient trop de thune, alors qu’ils allaient s’assoir en loge hein mdr ils ont pas réussit à se mettre d’accord et ça s’est jamais fait (faut dire que j’avais pas réellement conscience de ça, aujourd’hui j’aurais retourné des bureaux mdr) » conclu la jeune chanteuse.

Des tweets qui ne semblent pas avoir convaincu La Fouine, Fababy ou Sultan car aucun des trois n’a fait de commentaire à cette demande.