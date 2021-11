Maes – Réelle vie 3.0 [Album]

Découvrez en écoute le nouvel album de Maes intitulé Réelle vie 3.0 disponible à partir de ce vendredi 26 novembre à minuit sur toutes les plateformes streaming, Apple Music, Deezer et Spotify ainsi que dans les bacs dans sa version physique.

Maes est l’une des nouvelles star du rap français. Son dernier album Les Derniers Salopards sorti en 2020, s’est écoulé a plus de 300 000 exemplaires et a obtenu des multiples singles certifiés, c’est l’album rap le plus vendu de 2020. Après avoir enchaîné les featurings en 2021 notamment avec Booba ou RK, Maes est de retour avec une nouvelle mixtape pour confirmer son nouveau statut.

Réelle vie 3.0 de Maes est un album de 14 morceaux avec 5 invités, YNS sur « Iyprocrii », OBOY sur « Le maire », Booba sur « Platine Plomo », Zed & Tiakola sur « Mardi gras ».