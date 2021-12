MHD et Imen ES : c’est officialisé

La connexion entre MHD et Imen ES est enfin révélée ! Le featuring entre le rappeur et la chanteuse est officiel depuis la sortie du nouvel opus baptisé « ES » de cette dernière sur lequel elle a également invité Niro, Abou Debeing ou encore Fadoua ES et Camille Lellouche. Le projet est disponible en écoute depuis ce vendredi sur les plateformes de streaming.

Imen ES fait son retour dans les bacs en ce début du mois de décembre avec un projet de 16 titres. Après l’énorme succès du single « 1ère fois » en featuring avec Alonzo sorti en 2020 extrait de l’album « Nos Vies » dont le clip approche le milliard de visionnages sur Youtube et le tube « Essaie Encore » paru cet été qui figure également sur la tracklist de cet opus, la jeune artiste repérée par le rappeur Abou Debeing s’est offerte une nouvelle collaboration très attendue avec un chanteur de la scène urbaine, MHD.

MHD et Imen ES réunis pour un futur tube ?

Après son album « Nos Vies » sorti le 14 février 2020, Imen Es présente le deuxième album de sa carrière « ES » promotionné avec deux singles à succès « Essaie Encore » qui est certifié single d’or et « Fantôme », la jeune Sevranaise a le vent en poupe et la sortie de ce second opus présage de belles choses pour la carrière de la talentueuse chanteuse.

Habituée à travailler avec les rappeurs français comme avec Jul sur « À la vida à la muerte », avec Benab sur « Nia » et « Maladie », avec Da Uzi pour le single « Les traîtres », avec H Magnum sur « Apollo creed » ou encore Abou Debeing, Imen ES a collaboré pour la première fois avec MHD et Niro pour deux nouveaux duos sur les titres « Appelez-les » pour le premier nommé et « Lovés » pour le second.

Pour célébrer l’événement, Imen Es a également dévoilé le visuel de son morceau « Fantôme ». Un clip poignant en noir et blanc où l’interprétation en langage des signes met en avant les talents d’interprétation de la chanteuse.