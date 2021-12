Lacrim : ses gardes du corps membres du cartel de Sinaloa

L’incroyable confidence de Franck Gastambide sur Lacrim

En attendant d’écouter son album Persona Non Grata, dont la parution est fixée au 10 décembre, découvrez cette étonnante anecdote concernant Lacrim dévoilée l’année dernière par Franck Gastambide lors de la promotion de sa série sur le rap français diffusée sur Canal Plus, Validé.

Lacrim n’a pas participé à la saison 2 de Validé disponible depuis le début du mois d’octobre sur MyCanal mais Franck Gastambide l’avait invité au casting de la première saison et révélant une information totalement dingue à son sujet lors de son passage dans l’émission de Mouloud Achour, Clique à la maison. Dans la série, Karim Zenoud se vrai nom interprète son propre rôle et lors du tournage, le réalisateur s’est étonné de la présence pour assurer la sécurité de gardes corps qui ne parlent pas français et l’a donc interpellé concernant les deux personnes à ses côtés.

Des anciens membres du cartel l’accompagnent !

« Lacrim c’est pas du cinéma, Lacrim c’est réel. Ecoute, je peux pas te dire mieux. Il est arrivé sur le tournage avec deux potes à lui très très cool et deux mecs qui parlaient pas français… Et qui étaient là au cas où ça tournait mal. » a commencé à déclarer Franck Gastambide. « Je pense que Lacrim ne m’en voudra pas d’avoir dit ça, mais à un moment, je lui demande « il viennent d’où? ». Et il me dit : « ils viennent du Mexique ». Mais du Mexique, de où ? Donc il a appelé le mec et lui a demandé : « d’où tu viens ? » Le mec m’a dit : « Je viens du cartel de Sinaloa » « a-t-il commenté.

Une anecdote sur laquelle Lacrim ne s’est finalement jamais expliqué alors qu’il poursuit la promo de Persona Non Grata avec notamment tous les soirs cette semaine son passage dans l’émission Planète Rap sur Skyrock, il s’est d’ailleurs cette fois-ci présenté avec « sa sécurité Albanaise » dans les locaux de la radio. Pour la sortie de Persona Non Grata, le rappeur français peut d’ailleurs compter sur le soutien des acteurs de la série Gomorra et il a également placé des billets de 500 euros cachés dans la version physique du projet.