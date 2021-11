Les acteurs de Gomorra adressent un message à Lacrim

Lacrim reçoit un soutien de taille de stars de Gomorra

Dans un peu moins de trois semaines, Lacrim sera de retour dans les bacs avec l’album « Persona non grata » dont les deux premiers extraits s’intitulent « L’immortale » et « Kanun ». L’artiste du 94 continue de faire monter la pression avant la parution de ce nouvel opus et peut compter sur le soutien des deux acteurs de la série Italienne, Gomorra.

Alors que la cinquième et ultime saison de Gomorra créée par Roberto Saviano vient d’être dévoilée sur MyCanal, Ciro Di Marzio interprété par Marco D’Amore et Gennaro Savastano incarné par Salvatore Esposito dans la série ont apporté un soutien de poids à Lacrim avant de découvrir son projet qui sortira le 10 décembre prochain. Au mois de septembre dernier, ce dernier avait déjà envoyé un message au rappeur français suite à la réalisation de son clip « L’immortale » en référence au personnage de Ciro.

Le rappeur remercie les deux acteurs !

Après la sortie de ce titre et de son clip tourné dans le quartier de la Scampia à Naples, Gennaro Savastano qui est à la fois ennemi et ami de Ciro avait validé le single de Lacrim en lui envoyant un message en vidéo. « Merci Salvatore Esposito. Love bro la prochaine pour toi Genny. Gomorra saison5 bientôt. Immortale toujours dispo » avait répondu le créateur du label Plata O Plomo. L’acteur Italien vient encore de rééditer son acte.

Salvatore Esposito vient en effet d’apporter sa force au rappeur français en compagnie de Marco D’Amore dans une nouvelle vidéo relayée sur Instagram. « Merci pour la vidéo !! » a remercié Lacrim en postant la séquence sur le réseau social que vous pouvez découvrir.