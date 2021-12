Maes révèle la raison de son absence du projet 100% Sevran

Maes obligé de retirer ses voix de la compilation

Avec une belle entrée à la troisième place du Top Album de la semaine grâce aux 21 390 ventes du troisième volet de Réelle Vie, Maes poursuit la promotion de son projet et a répondu aux diverses questions de Mouloud Achour dans son émission à visionner sur MyCanal. Le rappeur Sevranais s’est notamment exprimé concernant la sortie d’une compilation réunissant des artistes de sa ville.

Le rappeur du 93 différencie le musique et la famille

Il y a un peu plus d’an la rumeur de la préparation d’une compilation 100% Sevran a agité le rap français en raison de l’annonce de l’absence de Kaaris sur ce projet et sur le fait savoir qui a mis la lumière sur la ville du 93. Les tensions se sont finalement apaisées et la sortie de cette compilation baptisée « Sale Époque » se concrétise enfin avec deux premiers extraits et l’annonce d’un documentaire pour l’accompagner. DA Uzi, Kalash Criminel, Zefor sont réunis sur le morceaux « Se Wire » et le duo Koss, Woorupp sur le titre « Transac » pour les premiers singles. Maes de son côté a finalement confié ne pas être présent sur ce projet.

Lors de son entretien avec Mouloud Achour, l’interprète du titre Madrina a en effet révélé s’être détaché de cette compilation. « Moi quand ça prend un peu de temps même si c’est la famille, le travail et la famille c’est pas pareil. J’étais obligé de retirer mes voix » s’est-il justifié sur cette décision d’avoir supprimé son couplet sur le projet et de ne pas y participer.