Jul réagit à la gigantesque fresque à son effigie

Comme Zidane, Jul apparait sur les murs d’un immeuble

Avant de présenter « Indépendance », le 16ème album de sa carrière ce vendredi, Jul fait monter la pression. Il vient de s’offrir un énorme coup marketing cette semaine avec une immense fresque à son effigie mise en place à Marseille.

Ces dernières années, Jul est devenu une véritable légende de la ville portuaire du sud de la France. En musique dans ses titres ou en vidéo dans ses clips, le J met fréquemment à l’honneur Marseille comme l’année dernière avec l’album collaboratif « 13’Organisé » regroupant une cinquantaine de rappeurs de la cité phocéenne ou encore avec le « Classico Organisé« . L’artiste Hoveh a rendu hommage au rappeur marseillais avec la réalisation d’une œuvre.

Le J remercie les auteurs de cette peinture géante

A l’occasion de la sortie du jeu FIFA 22, Electronic Arts a dévoilé une pochette du jeu avec Jul faisant son célèbre signe des deux mains pour former son nom de scène. Hoveh a imaginé ce visuel peint par le collectif « Peint à la main » sur un immeuble dans le 16ème arrondissement de Marseille situé chemin du Ruisseau Mirabeau à la Cité Consolat. Cette gigantesque fresque murale fait 23 mètres de haut et de 15 mètre de large.

“Un Grand merci. Obligé j’vais allez prendre la photo devant en soum soum” a réagi Jul sur son compte Twitter en postant une vidéo du reportage de BFMTV sur la réalisation de cette fresque. « C’est grâce à l’entreprise Peint A La Main qui ont pu reprendre mon œuvre et la reproduire avec des bombes, suspendu via des cordes à des hauteurs inimaginables. Moi de mon côté c’était vraiment plus de réussir à avoir la ressemblance, que ça plaise à JuL, à son équipe ». La peinture du J sera en place jusqu’à janvier 2022 avant d’être enlevée pour être recyclée.

