Soprano tacle Alonzo, plus mauvais rappeur de 13’Organisé

Quand Soprano doit désigner le nom du plus mauvais rappeur de la compilation « 13’Organisé » de Jul, il n’hésite pas une seule seconde à nommer avec humour son compère des Psy 4 De La Rime, Alonzo. Une séquence qui ne devrait pas laisser indifférent ce dernier.

Soprano poursuit actuellement la promotion de son dernier album solo en date intitulé « Chasseur d’étoiles » paru le septembre 2021. Un projet de 16 morceaux avec des nombreux invités dont MC Solaar sur le single « Le Grand bleu » et Alonzo, Jul, SCH pour le titre « Planète Mars 2021 ». Saïd M’Roumbaba de son vrai nom vient d’accorder une nouvelle interview au média Booska-P pour présenter cet opus et s’est exprimé sur le projet 13’Organisé.

Soprano pique gentiment Alonzo

Lors de cet entretien, l’artiste Marseillais s’est confié sur ses compères de la ville Phocéenne et le journaliste lui a demandé qui est le plus mauvais de cette compilation fameuse compilation produite par Jul regroupant une cinquantaine de rappeurs de Marseille. « Mais tout le monde le sait c’est Alonzo. Je n’ai pas compris pourquoi il appelle Alonzo pour venir poser un couplet. Tu sais que quand il fait un freestyle, c’est toujours lui qui ressort le moins du morceau. » a-t-il répondu sans aucune hésitation mais sur le ton de l’humour.

« Je ne comprends pas comment Seleçao ça a pu marcher, je ne comprends pas tous les freestyles qu’il a fait. Je l’ai entendu l’autre jour et son couplet je me suis dis ‘ pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi cette catastrophe ? ‘ « a-t-il poursuivi mort de rire pour tacler gentiment Alonzo.