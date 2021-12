Le message fort de Dj Bens contre le gouvernement sur la fermeture des clubs

Suivi par près d’un million d’internautes sur TikTok, Dj Bens vient de lâcher un gros coup de gueule contre le gouvernement suite à l’annonce de la fermeture dans toute la France des discothèques.

Cet été Dj Bens avait déjà fait parler de lui sur les réseaux sociaux avec sa vidéo dans laquelle il filme la réaction géniale de la foule dans une boite de nuit à l’introduction au violon du tube de Jul, « Bande Organisée ». « Ils ne l’ont pas entendu arriver » avait-il commenté car les spectateurs n’ont pas réagi au première note de musique mais se sont déchainés à l’écoute des paroles de SCH au début de son couplet après l’avoir reconnu. Cette fois-ci c’est avec sa vidéo pour dénoncer les décisions du gouvernement que le Dj a enflammé la toile.

La vidéo de Dj Bens adressée à Castex et Macron fait le buzz !

En effet c’est suite à sa réaction au choix du gouvernement d’imposer une fermeture de 4 semaines aux discothèques pour lutter contre la crise sanitaire face à la 5ème vague qu’il a fait le buzz. « Tous ces jeunes se sont fait vacciner, comme vous leur avez demandé » déclare Dj Bens au début de la séquence en se filmant avant de poursuivre, « Sachez qu’on approche des fêtes de fin d’année et sachez que tous ces jeunes que vous voyez ici, ils vont faire la fête dans des apparts, dans des villas. Y aura aucun contrôle sanitaire, aucun pass sanitaire ».

En conclusion de la scène Dj Bens adresse un doigt d’honneur au gouvernement. « Fermeture des clubs. Message de la Jeunesse de France ! Une fois de plus Vous vous êtes bien foutu de notre gueule … mais pas de souci… on saura s’en souvenir » a-t-il ajouté sur Instagram en légende de la vidéo qui est rapidement devenue virale et cumule des millions de vues en quelques jours.