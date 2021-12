Mohamed Henni se moque du physique d’une Miss, elle réagit

Un improbable clash entre Mohamed Henni et Lolita Ferrari, la Miss Poitou-Charentes vient d’éclater sur la toile et la jeune femme ne s’est pas démontée. Le célèbre Youtubeur fan de l’Olympique de Marseille connu pour ses cassages de télévision dans les réaction d’après match de l’OM s’est exprimé sur la récente élection de Miss France, un concours remporté par Diane Leyre, la Miss Ile-de-France.

Mohamed Henni s’est amusé à se moquer de Miss Poitou-Charentes en déclarant que cette dernière à une « tête de nuage ». La jeune femme n’a pas apprécié cette attaque et a décidé de lui répondre pour le remettre en place. « Quand tu te permets de dire que je suis dégueulasse, que j’ai une tête de nuage, mais je ne sais pas d’où tu sors ça. Je ne savais pas qu’on pouvait dire ça. Si je ne te plais pas, je m’en fous. » commenté Lolita Ferrari dans une vidéo adressé au Youtubeur.

« Fais ta life, tu as vu la tête que tu as. Tu devrais retourner casser tes télés. Si tu ne m’aimes pas, soit, je dormirai bien ce soir, ne t’inquiète pas » ajoute-t-elle à l’encontre Mohamed Henni. L’influenceur qui n’a pas sa langue dans la poche et a répliqué « Tu te serais présentée toute seule à Miss France, tu auras fini deuxième. Même ta famille n’a pas voté pour toi. C’est la vérité ».

