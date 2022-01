Heuss L’Enfoiré frappé par sa compagne à l’aide de charbon à chicha

Heuss L’Enfoiré a mal débuté l’année, placé en garde à vue le jour l’an en raison d’une altercation avec sa compagne. Après des rumeurs sur les réseaux, le magazine d’actualité hebdomadaire français Le Point a confirmé qu’il s’est retrouvé sous le coup d’une accusation de violence conjugale suite à un appel aux forces de l’ordre.

Après une année 2021 a enchainé les collaborations avec Brulux, Mac Tyer, Sadek, Bosh, Gazo, Soolking et plus récemment en compagnie de Timal, les fans de Heuss L’Enfoiré espèrent la sortie d’un nouveau projet pour 2022 mais en attendant l’interprète de la Moulaga fait parler de lui dans la rubrique des faits divers. En effet le journal Le Point a révélé ce lundi que sa conjointe a contacté la police dans l’après-midi du 1er janvier en accusant le rappeur de l’avoir giflé et porté des coups suite à une altercation.

Elle se défend et blesse Heuss L’Enfoiré

La dispute a éclaté en raison de la publication par Heuss sur les réseaux d’une photo privée du postérieur de la jeune femme sans son autorisation. Cette dernière aurait été giflée puis s’est défendue lors de ce différend en utilisant du charbon à chicha ce qui a blessé le rappeur au visage. Placé en garde à vue avant d’être relâché, Heuss L’Enfoiré a écopé de 2 jours d’incapacité totale de travail suite à cette blessure et n’a fait aucun commentaire sur cette affaire.

Le Point a contacté son avocat mais il n’a fait aucune déclaration alors que la compagne du chanteur n’aurait pas déposé de plainte, ni fait constater des blessures par le médecin.