Gims se lâche en 2022 et ôte enfin ses lunettes

Gims surprend ses fans en révélant ses yeux !

Meugui annonce la couleur de cette année ! Après la polémique du Nouvel An, l’interprète de Bella se dévoile sans lunettes pour agiter une nouvelle fois les réseaux en ce début d’année très agité pour le chanteur de la Sexion D’Assaut qui rend fou ses fans.

C’est en dehors de son activité musicale que Gims se faire remarquer ces deniers temps. Habitué depuis le début sa carrière à apparaitre toujours avec une paire de lunettes pour cacher ses yeux afin d’éviter d’être reconnu, le leader de la Sexion D’Assaut a étonné ses followers en affichant une photo de lui sur son compte Instagram sans ce fameux accessoire. La publication a rapidement suscité des nombreuses réactions et les internautes se sont amusé à souhaiter la bonne année à Meugui suite à sa dernière déclaration à ce sujet.

« Je reçois trop de bonne année la c’est chaud !! je vais me désintégrer » commente-t-il face aux remarques des internautes. Si Gims a bien retiré ses lunettes sur cette photo il a tout de même tenu à prêter attention à ne pas révéler son regard en gardant les yeux fermés à la plus grande déception de ses fans. « Enfin ses yeux », « Personne est choqué de le voir sans lunettes », « Mais jure ta retirer des sunglasses », « Enfin on le vois sans ses lunettes », « Je suivrais tout ton parcours jusqu’au bout du fil mon rappeur préféré », « Enfin Gims a dû voir mon commentaire pour qu’il enlève les lunettes » peut-on en lire dans les commentaires de ses abonnées sur Instagram.

« Ça fait tellement longtemps que je les ai. J’ai fait tellement de choses avec que ce serait fou de les enlever là, maintenant. J’ai peur. Ça me fait peur de les enlever. Je ne sais pas pourquoi. On peut me demander de soulever un camion, je vais tout faire pour mais là, enlever mes lunettes comme ça, j’ai peur » avait confessé dans « Sept à Huit » l’été dernier Gims concernant le fait de toujours porter des lunettes de soleil en public.

L’intérêt pour Gims est donc de toujours passer « incognito » lorsqu’il retire ses lunettes sans son accessoire en évitant d’être reconnu malgré sa notoriété et d’ainsi préserver sa vie privée.