Maes : sa réponse à Booba en musique avec « Faux amis »

Après la sortie de son album « Réelle Vie 3.0 » en fin d’année dernière, Maes a décidé cette semaine de sortir quelques titres inédits dont l’un qui fait directement référence à son récent différend avec Booba sans le citer explicitement dans les paroles du morceau « Faux amis » produit par Boumidjal.

Suite à la mise en lignes des inédits “Pablo” et “Gaviria & Tata” sur Youtube, Maes continue de gâter ses fans avec le single “Faux amis” mais comme les autres chansons parues ces derniers jours le titre ne devrait pas être disponible sur les plateformes de streaming. Le rappeur de Sevran a collaboré avec le producteur Boumidjal pour ce morceau avec qui il a travaillé déjà à plusieurs reprises avec succès comme sur “Distant” et “Billets verts”.

Maes lâche un titre évocateur sur les tensions actuelles

« J’peux pas mettre mon cœur où l’pote a mis sa queue » ou encore « Quе Dieu m’éloigne d’hypocrites et faux amis » lâche Maes alors qui il s’est publiquement embrouillé avec Booba cette semaine sur Instagram au sujet des sur le single “Pablo” ce qui a finalement contraint le DUC à sortir sa version du titre en streaming. Les deux rappeurs ont eu échange tendu concernant l’acquisition des droits sur la production du morceau.

Booba avait pourtant démenti s’être embrouillé avec Maes suite aux premières rumeurs mais le clash s’est ensuite confirmé. « Maes tu devrais laver ton ligne sale en privé. Le seul qui a merdé dans toute cette histoire c’est toi. T’as agis en solo, t’as mis des gens dans la merde. Sincèrement, je pense que le filtré t’as eu. Stromae fais lui une prescription je sens que ça va pas. », a notamment balancé B2O contre son ancien protégé mais il n’a pas répondu à la sortie de « Faux amis » qui semble pourtant lui être destiné.

« On lance des carrières on donne la force on nous remercie en nous jetant des pierres. On continuera à donner la force quitte à être déçus car la piraterie n’est jamais finie. » a simplement déclaré Kopp en fin de semaine.