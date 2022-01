Booba prêt à soutenir Gims, « Pour le bien de notre culture »

Aussi étonnant que cela puisse paraître Booba se dit prêt à aider Gims ! En plein conflit avec Maes, B2O vient de s’adresser à Meugui suite à son communiqué au sujet de son label Indifference Prod pour lui proposer de le soutenir face à sa lutte contre un quotidien français dont le nom n’est pas révélé.

Booba souhaite les aider

Amel Bent, Dadju, Slimane, Vitaa ou encore Gims sont tous liés au label Indifference Prod qui cumule plus de 4 millions d’albums vendus depuis sa création. Un véritable poids de l’industrie musicale mais cela ne l’empêche pas de subir des coups de pression comme vient de le dévoiler Meugui dans un long message posté sur les réseaux. « Nous, représentants d’Indifference Prod, devons faire face à un acharnement et de fortes pressions de la part d’un journal quotidien français. A maintes reprises, et depuis près de trois ans, plusieurs journalistes de cette rédaction ont pratiqué des méthodes de voyous à notre encontre, en tentant, en vain, de nous soutirer des informations concernant nos artistes. » annonce le communiqué du label relayé par le rappeur de la Sexion D’Assaut.

Le message de soutien de Kopp à Gims

« Ce journal prend en otage la culture, en faisant de la vie privée des artistes un exercice incontournable dans toute interview. « Si vous ne parlez pas de votre vie privée, nous ne parlons pas de votre musique » pourrait être leur obscure devise. » explique la suite du message également mis en avant par Booba avant de préciser, « Nous tenons ici, par ce message public, à rappeler notre position ferme, à l’égard de ceux qui nous accordent leur confiance au quotidien : un artiste est libre de répondre, ou non, aux questions d’un journaliste. Un artiste est libre de garder pour lui sa vie intime et privée, ou toute information qu’il ne souhaite pas médiatiquement partager ».

« Un artiste est libre, tout simplement. Nous ne céderons pas à leur chantage. Et s’ils persévèrent, nous révèlerons la teneur des messages impérieux et des insinuations qu’ils nous ont faites, mettant à mal le professionnalisme dont ils sont censés faire preuve. Le respect de nos artistes prime sur tout. Ce message est en leur nom. » relate la fin du communiqué que Meugui a posté sur Instagram avant que Booba en face également le relais.

« Gims, Indifference Prod, il se passe quoi ? La piraterie est prête à vous aider pour le bien de notre culture. Dîtes-nous Force« a réagi de manière assez surprenant le DUC alors qu’il est en clash depuis plusieurs années avec l’interprète du tube Bella.

