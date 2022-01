Maes meilleur rappeur actuel du 93 ? Il valide !

Maes représente la scène rap du 93 et l’affiche fièrement ! Actuellement en vacances à Dubaï après les rumeurs des tensions avec son entourage et les échanges tendus avec Booba sur les réseaux, l’interprète de Maes vient de réagir à une publication sur Instagram au sujet de la relève du rap français dans le département du 93.

Maes prêt à défendre d’où il vient

Suite à son conflit avec B2O au sujet des droits sur la production du morceau « Pablo », Maes a régalé ses fans avec la mise en ligne de plusieurs titres inédits ces derniers jours mais malheureusement pour les auditeurs les morceaux sont uniquement disponibles sur Youtube et non sur les plateformes de streaming comme Apple Music, Deezer ou Spotify. Le rappeur Sevranais vient également de fêter son quatrième disque d’or avec avec « Réelle Vie 3.0 » comme pour ses précédents projets les albums « Pure », « Les derniers Salopards » et la mixtape « Réelle Vie 2.0 », cet opus a franchi le seuil des 50 000 ventes.

Très actif sur Instagram, l’artiste originaire de Sevran vient de partager une publication du média Midi/Minuit pour questionner les internautes sur qui sera le futur du 93 avec comme visuel pour illustrer cette publication une photo de NTM pour le passé, une photo de Maes pour le présent et un point d’interrogation pour le futur. Afin de confirmer qu’il bien la tête d’affiche actuellement du 93, il a ajouté le message « Présent ».

La publication a suscité le débat auprès des fans de rap français dans les commentaires en raison du choix de Maes pour représenter le 93 alors que des autres rappeurs du département ont également percé ces dernières années comme Kaaris et Kalash Criminel qui préparent d’ailleurs la sortie d’un album commun.