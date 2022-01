Kaaris tacle 6ix9ine, « C’est pas un rappeur »

Kalash Criminel et Kaaris sont dans LE CODE avec Mehdi Maïzi sur Apple Music cette semaine, Riska en a profité pour place une petite pique contre 6ix9ine en plein débat sur le niveau des rappeurs français par rapport à celui des rappeurs américains.

Kaaris meilleur de Lil Baby !

Tout a commencé en 2016 avec une collaboration sur « Arrêt du coeur » qui a marqué les auditeurs, depuis les fans des deux artistes Sevranais ont rêvé d’un album collaboratif et cela se concrétise enfin. Kaaris et Kalash Criminel unissent leurs forces sur le projet commun « SVR » à paraitre ce vendredi 28 janvier. Dans ce nouvel épisode du Code, les deux rappeurs s’expriment sur divers sujets comme leur première rencontre, les origines de ce projet, l’ambiance en studio, la facilité qu’ils ont eu à travailler ensemble ou encore leur collaboration avec Freeze Corleone.

Kaaris et Kalash Criminel ont également parlé avec Mehdi Maïzi du débat sur les réseaux où certains affirment que les rappeurs français sont aussi bons que les américains. Ils affirment que le rap français n’est pas à la hauteur du rap US, même si par exemple l’album « Or Noir est meilleur que tous les projets de Lil Baby” selon Riska.

Riska rappe mieux que 6ix9ine pour Kalash Criminel

« Il y a des rappeurs qui sont connus, ils sont éclatés! » a déclaré K2Aris lors de cet échange avant d’affirmer « Peut-être que je rappe mieux que Blueface! Je rappe mieux que Blueface! ». « Tu rappes mieux que 6ix9nine! » assure ensuite Kalash Crimi’ à son compère, « 6ix9ine c’est pas un rappeur » poursuit Riska avant de conclure sur le fait de mieux rapper que Lil Baby, « Après c’est des débats que moi, je trouve bizarres. C’est pas la même langue… j’aime ce qu’il fait. Il me connaît pas et je vais te dire « ouais, je suis meilleur que lui” ? Il faut arrêter de dire n’importe quoi, frère ! C’est Lil Baby, les frérots! Je pense que ‘Or noir’ est meilleur que tous les projets de Lil Baby.« .

Les artistes Sevranais ont ensuite poursuivi le débat avec Mehdi Maïzi pour savoir qui de Drake ou de Kendrick Lamar est le meilleur rappeur.

A lire aussi : Kaaris ne sait pas qui est Kalash Criminel