Freeze Corleone, Kaaris et Kalash Criminel N°1, ils mettent le feu à Twitter

Kaaris et Kalash Criminel viennent de réaliser un très bon démarrage avec SVR notamment grâce au succès de la collaboration avec Freeze Corleone. Les premiers chiffres des streams sur 24 heures viennent de tomber et le titre « Apocalypse » s’est hissé en tête du Top Singles sur plusieurs plateformes de streaming.

Freeze Corleone, Kaaris, Kalash Crimi’ en tête du Top Singles

Pour la sortie de SVR, Kaaris, Kalash Criminel ont offert un troisième clip extrait de l’album avec « Shooter » après à « Tchalla » et « Tu dois des sous » mais c’est le featuring avec Freeze Corleone qui s’annonce comme le plus gros carton du projet. Le titre « Apocalypse » produit par T-Desco, Mi8, Therapy 2093, Flem et Congo Bill est l’unique collaboration présente sur l’album, les deux rappeurs Sevranais avaient déjà travaillé à plusieurs reprises avec l’artiste du 667 comme sur « Braquage à l’africaine 5 » pour Kalash Crimi’ ou « IRM » pour Riska.

Un trio réussit qui fait le buzz

L’album a reçu des excellents retours et a suscité des nombreux réactions sur Twitter, Kaaris et Kalash Criminel se sont d’ailleurs retrouvés en Top Tweet France au moment de la sortie de « SVR » et plus particulièrement le morceau avec Freeze Corleone. « Kaaris, Kalash Criminel et Freeze Corleone ont plié un banger incroyable » peut-on par exemple lire dans un tweet avec plus de 15 000 likes. Le « Apocalypse » a même pris la première place du Top Single Spotify France et sur Apple Music ce vendredi avec 413,5k streams Spotify en 24h.

L’album « SVR » de Kaaris et Kalash Criminel cumule également 2,86 millions de streams en 24h sur Spotify France avec 191k streams/titre en moyenne.

Kaaris, Kalash Criminel et Freeze Corleone ont plié un banger incroyable ! 🔥🤯 « APOCALYPSE » pic.twitter.com/uXnKYK3PjU — Kultur (@Kulturlesite_) January 27, 2022

La connexion de Kaaris ,kalash Criminel et Freeze Corleone sur Apocalypse pic.twitter.com/NTfRxVCcfW — 🪐Sheruyata🥷🏾🇨🇩 (@The_Zutopia) January 27, 2022

Comment je vois la connexion kaaris kalash et freeze dans apocalypse pic.twitter.com/1ZWmBEQFv9 — Enma🇸🇳🦁 (@elhadji953) January 27, 2022

🚨EXCLU — Booba réagit à l’annonce du morceau « APOCALYPSE » de Kaaris, Kalash Criminel et Freeze Corleone qui se place numéro 1 en France ! pic.twitter.com/5QdAKBhwG7 — RVPLAND 🌍❼ (@RvpLand) January 29, 2022

J’ai écouté le son Apocalypse de Kaaris, Freeze et Kalash Criminel pic.twitter.com/IIEDIaQTg9 — Adem 🇲🇦 (@roronoadem) January 27, 2022