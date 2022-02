Vald a gâché 100 000 € avec le flop de Footballeur

Vald s’est totalement planté avec le single « Footballeur » qui a fait perdre une grosse somme d’argent ! En attendant la sortie de son nouvel opus intitulé « V » prévue pour ce 4 février 2022, le rappeur d’Aulnay-sous-Bois vient d’accorder une interview à Rapelite pour la promotion du quatrième album de sa carrière.

Avant la parution de « Anunnaki » et du clip « Le retour du V », l’été dernier Vald a fait patienter son public avant de présenter son prochain projet avec le single « Footballeur » qu’il a largement promotion avant et après sa parution en espérant en faire un tube sauf que le titre produit par Aociz et Zeg P n’a pas réussi à générer l’attente souhaitée auprès des auditeurs.

Vald persuadé d’avoir le tube de l’été

Le morceau ne s’est pas placé dans le Top Singles à sa sortie. Vald a mis les gros moyens dans le clip mais ne totalise que 1,5 millions de visionnages après 7 mois. Il a réalisé la vidéo au Stade de la Licorne, à Amiens avec les membres de son label Echelon Records et des nombreux figurants en ayant comme objectif de le faire devenir un hit de l’été ainsi que le premier extrait de « V ». Dans son entretien avec Rapelite, il révèle avoir eu une enveloppe d’environ 100 000 euros pour la réalisation du clip et qu’avec toute son équipe il ont fermement cru en son succès.

« Donc on travaille sur l’album, on passe Horizon Vertical, on sort Échelon 2. Et ça dit : « Bon les gars, faudrait peut-être faire quelque chose pour notre buzz. Je pense qu’on devrait tout mettre sur Footballeur. » Y a un gars qui dit ça. Et de là on se dit tous : « C’est vrai que ça peut marcher. On peut rentrer Footballeur cet été. » […] Et je dois dire qu’on s’est tous dits : « Allez vas-y, ouais, on se la tente. » » décrit Vald avant de révéler le montant accordé pour l’aboutissement de la vidéo.

« Avec un clip hors de budget. 100 000 euros. Tout ça pour dire qu’au séminaire, ce morceau, on est tous d’accord avec. Tout le monde le chante, on est 15 adultes […] Donc quand on envoie le clip et qu’on met 100 000 euros dessus… Heureusement que tout ça ne tue pas. » explique l’artiste du 93.