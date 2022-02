Kalash Criminel et Kaaris battent Orelsan, Ninho : les chiffres des ventes connus

Un démarrage réussi pour le duo Kalash Criminel, Kaaris

Une semaine après la sortie de l’album SVR, le verdict vient de tomber pour les deux rappeurs Sevranais. Kalash Criminel et Kaaris ont réalisé une belle performance avec la sortie de ce projet en commun en détrônant Orelsan et Ninho de la première place du Top Album cette semaine, on vous dévoile tous les chiffres.

Kaaris et Kalash Criminel ont vendu 13 255 exemplaires en première semaine avec leur album « SVR » avec 2 049 ventes en physique (15%), 211 ventes en téléchargement et enfin 10 995 ventes sur les plateformes de streaming (83%). Depuis plusieurs semaines Orelsan avec « Civilisation » et Ninho avec « Jefe » se partagent la tête du classement du Top Album mais depuis la semaine dernière les ventes des deux rappeurs français s’essoufflent un peu.

Il y a 7 jours Jazzy Bazz avec son album « Memoria » totalisant 12 672 équivalents ventes a pris la première place du Top Album mais cette semaine il a chuté à la 9ème place laissant la première marche du podium à Kalash Criminel et Kaaris suivi par Orelsan (2ème) et Ninho (3ème). A noter l’entrée à la 5ème place de Ronisia qui score 7 644 équivalent ventes en première semaine avec « Ronisia ».

