Vald : « Orelsan a envoyé un maxi-long couplet, incroyable »

Vald dévoile les coulisses du feat avec Orelsan

Vald est venu dans LE CODE sur Apple Music pour parler de son très attendu nouvel album solo, ”V”, qui sort cette semaine. Il partage ses réflexions sur le marché du disque, avoue qu’il a du mal à supporter la course aux chiffres et déclare qu’il aimerait ne sortir que « des mixtapes que personne ne comprend”.

Le rappeur du 93 revient sur la censure du clip d’”Anunnaki”, sur le succès mitigé d’ »Horizon Vertical » avec Heuss L’Enfoiré, et sur ce que ”Désaccordé” à changé dans le regard des autres rappeurs sur lui. Il raconte ensuite des anecdotes sur l’enregistrement ses featurings avec Hamza et OrelSan entre autres en ayant des propos très élogieux sur ce dernier en exprimant son avis sur leur collaboration.

Une connexion est stratosphérique !

« J’ai envoyé un grand couplet, que j’estimais être mon meilleur couplet. Faut respecter, quand-même. Donc j’envoie ce que j’estime être le mieux que j’ai pour Orelsan. Je lui explique le thème et tout ça. Parce qu’il est très pris, donc on s’est pas vus tout de suite. Et en fait, ça a pris le temps de son côté, lui, de finir l’album, ce qu’il avait à faire. » raconte Vald sur son feat avec Orel’ avant de décrire, « Et il a envoyé un maxi couplet. Il a envoyé 24 mesures. Je pouvais pas couper Orelsan. Il m’aurait envoyé 32 mesures, j’aurais tout laissé! C’est le respect des anciens. Non, il m’a trop respecté. Il a envoyé un maxi-long couplet, incroyable ! Trop bien ! ».

Il a ensuite remercié son compère. « C’est tellement clair ce qu’il fait. Et c’est là où il y a une distance… Mais en même temps, c’est bien. C’est là où on se différencie, tu vois ? C’est que lui, c’est très très clair ce qu’il fait. Et que nous, on sait jamais exactement où je veux en venir… Ouais, on n’a pas la même proposition du coup. C’est bien. Mais il m’apporte tellement de clarté sur ce titre. Trop bien ! Merci Orelsan ».