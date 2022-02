Quand Vald perd 500 000 € sur un concert complet

Comment Vald a fait perdre un demi million d’euros avec un concert ? Le rappeur s’est confié sur son show à l’AccorHotels Arena qui a selon son manager très cher à son équipe de production. Il a révélé d’étonnants détails sur sa date Parisienne comme souvent sans langue de bois à l’occasion d’une interview pour la promotion de son nouvel opus avec le média Rapelite.

Une énorme perte d’argent sur une salle pleine !

Pour le démarrage de son album « V », Vald a réalisé 6.4 millions de streams en 24h sur Spotify et les 16 morceaux du projet se placent dans le Top 17 des singles les plus écoutes en France sur la plateforme de streaming. Sullyvan continue de faire le tour des médias pour présenter cet opus et s’est confié sur l’organisation de sa tournée chez Rapelite. « C’est peut-être intéressant de savoir pour le public que les artistes qui font des dates à Paris, 9 sur 10 ne prennent pas 1€ et s’endettent. » a-t-il affirmé lors de cet entretien avec à ses côtés son manager qui s’est exprimé sur les dépenses pour mettre en place la mise en scène demandée par son artiste sur scène.

« Juste le rideau de Bercy, qui cache le décor lors de la première partie, je crois, c’est 4 200 €. Sur la soirée, on doit faire 750 000€ de chiffre d’affaires, et on en perd 500 000€. C’est-à-dire qu’on est à 1 200 000€ » explique Merkus en prenant comme exemple le coût total de l’organisation de la date de concert de Vald à l’AccorHotels Arena le 16 novembre 2019. Une anecdote que prend le rappeur d’ Aulnay-sous-Bois avec humour, « Au prochain Bercy en termes de créa, ça sera tabouret/guitare » s’en amuse-t-il.