Rohff révèle ses 5 meilleurs rappeurs en France avec un membre de Lunatic

Qui sont les 5 meilleurs rappeurs français ? Rohff a fait son choix ! Toujours en pleine promotion de son dernier album en date « Grand Monsieur » avec lequel il compte bien obtenir un nouveau disque d’or et lui ayant permis de réaliser l’exploit de sortir au moins un album en solo sur les 4 dernières décennies, Housni a livré son avis sur son classement des meilleurs rappeurs en France d’après lui.

Rohff était en effet récemment invité sur le plateau de Clique TV pour s’exprimer sur ses 25 ans de carrière dans le rap et divers sujets. Après avoir livré son opinion sur le rap en général en déplorant qu’“aujourd’hui tout n’est que vanité et divertissement, limite raisonner ça sonne too much”, le journaliste a demandé au rappeur du 94 de dévoiler son top 5 des rappeurs français de tous les temps mais sans citer son nom. Housni a donné un classement très nostalgique avec des légendes du rap français dont un ancien membre du groupe Lunatic.

Le Rat Luciano est le N°1 pour Rohff !

« Je dirais Le Rat, Kery James, Ali de Lunatic, Lino, Akhenaton » a-t-il commencé à déclarer avant de poursuivre, « Après bien sûr, on aurait pu mettre Oxmo tu vois, il y en a d’autres hein ». Des artistes avec lesquels à l’exception d’Ali, Rohff a tous collaboré par le passé (Le Rat Luciano sur « Nous contre Eux », Kery James sur « Mal Aimé », Lino sur « L’Oeil du Tigre », Akhenaton sur « AKH »).

Il a ensuite confié le nom des morceaux dans sa carrière qui le représentent le mieux en citant « Testament » et « Dounia » mais en regrettant que si ce dernier titre sortirai aujourd’hui, il n’aurait pas le même succès qu’à sa sortie en 2013. « Après je sais pas, si je l’avais sorti pendant l’ère du streaming, je sais pas si ça serait un classique Dounia. Trop de sons qui sortent, trop d’artistes qui émergent en même temps » a-t-il affirmé.

Les meilleurs rappeurs en France d’après Rohff :

Le Rat Luciano du groupe Fonky Familly Kery James Ali du groupe Lunatic formé avec Booba Lino du groupe Arsenik Akhenaton du groupe IAM