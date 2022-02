PNL devient milliardaire en...

Le groupe cartonne toujours !

PNL a franchi un nouveau cap en ce début année grâce au succès de l’album « Deux Frères » avec le milliard d’écoutes sur Spotify pour le projet. Un bel exploit à l’actif de Ademo et NOS sur les plateformes de streaming en attendant de découvrir un éventuel prochain du groupe Parisien dont les deux rappeurs des Tarterêts n’ont toujours annoncé aucune information et se fait attendre du public.

Le succès de « Deux Frères » est phénoménal

Alors que l’album « Dans La Légende » atteint le million de ventes en France en début d’année, c’est aujourd’hui le troisième album studio du duo formé par Ademo et NOS qui vient de battre un record encore jamais réalisé par un projet de rap en France. Le dernier album de PNL nommé « Deux frères » paru le 5 avril 2019 cumule un milliard de streams sur Spotify, une grande première en France pour un album de rap.

Au DD a largement contribué au milliard de PNL

L’album « Deux Frères » est porté par l’énorme popularité du morceau « Au DD« . Le single comptabilise près de 150 millions d’écoutes sur Spotify, les titres « A l’ammoniaque » et « 91’s » ont eux dépassé les 80 millions de streams alors que la chanson « Blanka » affiche plus de 70 millions de lectures sur la plateforme. Le projet a d’ailleurs encore réussi à figurer en 2021 dans le Top 20 des albums les plus vendues de l’année en France plus d’un an après sa sortie et affiche désormais un total de 700 000 ventes.

Cet opus de PNL continue d’être apprécié par les auditeurs en attendant le retour sur scène de NOS et Ademo programmé pour le mois mai prochain après trois reports suite à la crise sanitaire alors qu’un nouvel album se faire attendre des fans mais ne semble pas encore d’actualité.