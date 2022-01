PNL : « Dans La Légende » atteint le Million de ventes en France !

PNL vient de réaliser un nouvel exploit avec l’album « Dans La Légende » ! Au mois de septembre dernier le projet a franchi le cap du million de ventes dans le monde, ce chiffre vient également d’être atteint sur les ventes en France. Il est donc désormais certifié double disque de diamant.

Ademo et N.O.S viennent encore de marquer encore un peu plus l’histoire du rap français en France avec cette nouvelle performance le groupe Parisien s’offre un nouveau trophée. Alors que Tarik et Nabil ont quasiment disparu médiatiquement depuis la sortie de l’album « Deux frères » en avril 2019, ils réussissent à continuer d’atteindre les sommets et les ventes ne faiblissent pas. En effet sur l’année 2021, PNL cumule 291 000 équivalent ventes en 2021 selon les chiffres du SNEP avec dans les détails 139 210 ventes pour « Deux Frères » (cumul 685 000), 102 791 ventes pour « Dans La Légende » (cumul 1,05 million) et 49 125 ventes pour « Le Monde Chico » (cumul : 435 000).

PNL décroche le double diamant

PNL débute donc bien l’année avec l’officialisation de ce double disque de diamant suite au dépassement de la barre du million d’exemplaires vendus pour cet album le tout en totale indépendance sous le label Que La Famille Records. Paru le 16 septembre 2016, « Dans la légende » est devenu rapidement un énorme succès commercial à sa sortie ainsi qu’un classique du rap français pour des nombreux auditeurs. Le projet figure aussi dans le Top 10 des albums de rap français les plus vendus de tous les temps.

Lors de sa parution le deuxième album studio du duo des deux frères Tarik et Nabil Andrieu avec plus de 78 000 ventes en une semaine obtient la certification de disque d’or. Tous les titres de l’album sont certifiés avec plusieurs singles de diamant tel que « DA« , « Naha« , « Dans la légende », « J’suis QLF », « Bené« , « Onizuka » et « Jusqu’au dernier gramme« . La trilogie des clips Naha, Onizuka et Bené sous forme de court métrage a également connu un franc succès auprès du public.

🚨OFFICIEL ! L’album « Dans La Légende » de PNL a atteint le Million de ventes en France ! DOUBLE DIAMANT 💎💎 pic.twitter.com/skSwmwDRux — Kultur (@Kulturlesite_) January 7, 2022