Koba LaD et Astrid Nelsia, c’est chaud !

La rumeur se confirme, Koba LaD et Astrid Nelsia sont en couple comme le prouve les récentes stories et les Snaps des deux tourtereaux. Les soupçons d’un rapprochement entre l’interprète de « Daddy Chocolat » et la vedette de la téléréalité ont agité les réseaux ces derniers jours, aucun d’eux ne s’est exprimé sur le sujet mais des vidéos ont officialisé cette relation.

Suivi par un peu moins de 2 millions d’internautes sur son compte Instagram, Astrid Nelsia s’était affiché à plusieurs reprises dans sa story proche de Koba LaD comme à l’occasion d’un showcase du rappeur français elle était présente sur scène et dans les coulisses du concert avant de poster une séquence dans laquelle elle le surnomme « Bae » (synonyme de mon bébé, mon chéri). Cette semaine l’ancienne candidate de Anges de la téléréalité a apporté son soutien à l’artiste du Bat 7 sur les réseaux tout en continuant de le suivre dans ses derniers showcases et ils ont passé des soirées ensemble comme dans la discothèque L’ARC à Paris.

Koba LaD et Astrid Nelsia en couple !

Dans ses dernières vidéos Astrid Nelsia n’hésite à se montrer en train de faire des câlins et des petits bisous à Koba LaD alors que le rappeur français a lui même publié un snap avec elle au lit avant de le supprimer rapidement sauf que les internautes ont réussi à faire une capture de la séquence. Pour le moment aucun d’eux n’a officialisé l’information et n’a fait de commentaire sur leur relation qui semble désormais très clairement plus qu’amicale.

Le couple ont passé la soirée de la Saint Valentin ensemble car ils ont tous les deux affiché des Snaps le 14 février dans le restaurant le Beef Cut. Même si Koba LaD et Astrid Nelsia restent discrets sur cette liaison ils n’hésitent pas à s’afficher en public alors que l’auteur de « Coffre Plein » vient d’obtenir un nouveau single d’or avec le titre « Doudou » qui est entré dans le Top 5 des Singles des morceaux les plus écoutés en France cette semaine.

GENRE astrid et koba ils sont pas ensemble aller (omg je meurs ils sont trop beau) pic.twitter.com/ZCh5u5zWpS — ambre (@ambre_93140) February 19, 2022

Astrid Koba la d 😂😂 le snap a durée 15 min tu connais gars a l’affût #koba #Astrid pic.twitter.com/tNhCDMsRcl — Lass clicli (@Lassoclicli) February 21, 2022

Koba LaD et Astrid Nelsia au beef cut le jour de la saint Valentin 👀 dit donc Marcel TAIME bien les meufs de télé 😂😂😂😂😂 « story kobalad » pic.twitter.com/hEYMCmEB6o — mexicanodizona⭕️ (@mexicanodizona) February 14, 2022

Koba laD et Astrid Nelsia au beef cut le jour de la saint Valentin 👀👀très bizarre « story Astrid » pic.twitter.com/FK4uPq5MhV — mexicanodizona⭕️ (@mexicanodizona) February 14, 2022