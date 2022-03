La Fouine : son impressionnante prise de masse fait réagir la toile

En marge de son message adressé aux jeunes qui partent en vacances à Dubaï pour s’afficher, La Fouine vient également de poster sur son compte Instagram une photo ayant suscitée des nombreuses réactions sur le réseau social. Le rappeur de Trappes y affiche un impressionnante prise de masse loin de son physique maigrichon à ses débuts dans la musique dans les années 2000.

Il y a quelques jours La Fouine s’est exprimé pour tenter de convaincre les plus jeunes de ne pas dépenser leur argent inutilement en partant aux Émirats afin de se filmer sur les réseaux au volant d’une voiture de luxe. « Gardez le cet argent. Allez à la banque, faites un apport. Achetez un appartement, mettez-le en location. C’est peut-être le début de quelque chose de grand » a-t-il conseillé dans cette courte séquence. En plus de cette vidéo, Laouni a fait parler sur la toile avec sa dernière photo publiée sur Instagram dans laquelle il met en avant sa musculature.

La Fouine fait sensation avec sa nouvelle carrure

Depuis plusieurs années, l’interprète de « Ma Meilleure » s’est mis à la musculation et son apparence physique ne ressemble plus du tout à celle de se jeunesse, de quoi faire sensation auprès de ses fans, sa publication a cumulé plus de près de 80 000 « J’aime » et des centaines de commentaires. « Tu peux m’aider j’ai un déménagement stp ariiii » a par exemple réagi avec humour son frère Canardo. « Il est prêt maintenant pour affronter booba, il a plus besoin du témoignage de Icham et Toumani », « Mdr tout les débiles qui pensent qu’il faut se piquer pour avoir ce level, c’est normal il s’entraine. » ou encore « Pu*ain c’est La Fouine ça ? On attend l’octogone fouiny babe. » peut-on lire dans des autres messages des internautes au sujet de ce changement physique.

La Fouine vient également d’annoncer la préparation d’une tournée pour célébrer ses 20 ans de carrière, « Entrain de finaliser le set up de la tournée pour mes 20 ans de carrière, tellement de chansons … très difficile de tout garder, quel est votre top 3 des indispensables de La fouine sur scène ? » a-t-il questionné ses fans pour révéler l’information.