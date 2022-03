Booba démonte Sheryfa Luna dans son nouveau feat avec Sicario

Sicario est l’une des dernières recrues de Booba. Il a rejoint la Piraterie Music sur le label 92i Records au mois d’avril dernier. Le rappeur originaire de la ville de Saint-Louis en Alsace vient de s’offrir un second featuring avec son mentor et ce dernier a placé un tacle contre Sheryfa Luna dans son couplet.

Depuis l’officialisation de sa signature au sein du 92i, Sicario a dévoilé quatre singles, une première collaboration avec Booba sur « WA », puis les titres en solo « Argile » et « Bipolaire ». Le nouveau membre de la Piraterie vient de présenter ce vendredi un morceau « Yamanaka » produit par MacMuzik avec B2O à ses côtés. Sur ce featuring avec l’artiste au nom inspiré par le célèbre titre donné aux tueurs opérant pour les cartels d’Amérique latine, Kopp s’en prend à Sheryfa Luna.

Sheryfa Luna prend cher de la part de Booba

« J’vais m’poser, c’est plus safe à l’arrêt, dis la vérité, c’est toi l’fou. On a perdu l’contrôle de tout, l’ancien monde finit comme Sheryfa Luna. Le Mali a dit ‘non’ aux francs CFA, elle est tamponnée Pfizer, faut pas toucher à ça » balance Booba à la fin de son couplet. En 2008, la chanteuse française avait lâché une pique contre B2O suite à l’incident lors du concert d’Urban Peace 2 au Stade De France lorsqu’il avait lancé une bouteille de whiskey aux spectateurs du premier rang.

« C’est un mec impulsif. Je ne sais pas dans quel état il est monté sur scène. Je n’essaie pas de comprendre sa réaction. C’est son problème mais je suis un peu choquée. Je me dis que moi, je suis toute petite à côté de lui, et j’ai encaissé pendant 20 minutes. Booba, pour moi c’est une caillera, un bad boy. J’ai l’impression d’avoir été plus bad boy que lui. Mais je ne le connais pas, donc je ne pourrais jamais juger ce qu’il a fait . » avait-elle déclaré à l’époque. Des propos que B2O n’a visiblement pas oublié.