Tanguy David agressé par le rappeur Coco Tkt ? Ils s’expliquent dans TPMP

Tanguy David s’est retrouvé en face de Coco Tkt dans TPMP pour s’expliquer ! Depuis quelques jours le jeune homme fait parler de lui pour son soutien à Eric Zemmour et sa récente embrouille sur les réseaux sociaux avec Booba. Invité par Cyril Hanouna dans son émission, il s’est confié sur sa récente altercation verbale dans le métro Parisien face à son agresseur.

Un échange verbal virulent entre Tanguy David et Coco Tkt

Au mois de février dernier, Tanguy David s’est fait agresser sur les Champs-Elysées et a diffusé l’intégralité de la séquence sur les réseaux avec son smartphone. Sur les images plusieurs individus s’en prennent à l’étudiant de 18 ans pour ses choix politiques. Il a ensuite été agressé verbalement dans le métro par Coco Tkt qui a filmé la séquence. Le jeune homme snobe le rappeur français avant de se faire insulter.

De passage dans TPMP pour s’exprimer sur cette affaire, Coco Tkt a donné sa version des faits après avoir été accusé par Tanguy David de l’avoir suivi dans l’escalator du métro. « Il marchait la poitrine bombée, comme dans un clip de rap. On est 100 000 à avoir des masques, ils ont pas de masque ». Le rappeur sorti de prison en fin d’année dernière identifie alors l’individu comme un « pote de Zemmour » et décide de l’interpeller.

Le militant de Zemmour accusé de vouloir faire le buzz

« J’accélère pour discuter un peu avec lui. J’arrive à son niveau et je sors mon téléphone. Je lui parle et le mec il se retourne même pas » décrit-il avant qu’un ami de Tanguy lui demande de le laisser tranquille. « Va te faire encu*er » aurait répondu l’étudiant selon la description de Coco Tkt qui poursuit, « Déjà avant ça il a provoqué 2 ou 3 personnes qui voulaient lui parler. Et il leur répondait comme ça. Du coup ça m’a énervé et je lui ai répondu ».

Accusé d’avoir agressé Tanguy David, Coco Tkt reproche au jeune militant d’Eric Zemmour d’avoir « tout inventé pour le buzz ». « Je lui ai dit ferme ta gueule » s’est de son côté expliqué le jeune homme.

