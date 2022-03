Booba s’amuse des réactions aux paroles bizarroïdes de l’album de Stromae

Booba affiche sa surprise face aux paroles du dernier album de Stromae pour ses nombreuses références au « caca ». Au mois de janvier dernier, Élie Yaffa s’était lancé dans un nouveau clash contre le chanteur Belge suite à son retour fustigeant son single « L’enfer » interprété pour la première fois en direct dans le JT de TF1 face à Anne-Claire Coudray.

Stromae n’avait pas répondu à ce tacle de Booba qui n’avait pas apprécié cette prestation en critiquant le fait de chanter sur le thème des pensées suicidaires. « Il nous parle de sa dépression. Frérot le monde entier est entrain de couler, on s’en bat les coui**es de ta vie. Tu nous sers à quoi ? On t’as pas attendu pour déprimer », « Nous on a plus aucune libertés vas prendre tes cachetons et reste au lit » avait-il commenté en pleine période de la mise en place du pass vaccinal. B2O s’était ensuite moqué de l’interprète de « Formidable » avec des photomontages et en affirmant qu’il faut être fier de ses faiblesses.

Booba rigole des thèmes abordés par Stromae

Booba n’avait pas donné suite à ses attaques mais n’a pas manqué la parution de l’album « Multitude » il y a quelques jours et s’est étonné de certains textes de Stromae. En effet B2O a posté des commentaires des internautes sur Twitter en réaction à la sortie du projet dans lesquels les auditeurs sont surpris des paroles comme « Y a mon caca qu’a mal finit. j’vais devoir frotter une heure et demie », « Le caca est parfait même pas besoin qu’je l’essuis », « Puis on f’ra caca, puis on f’ra pipi » ou encore « Y’a les vomis, les cacas et puis tout l’reste » dans les titres « Mauvaises journée », « Bonne journée » et « C’est que du bonheur ».

Kopp s’est amusé des différents tweets des internautes qui réagissent à ses paroles en ajoutant la légende « La recherche me bute totalement » avec un émoji mort de rire avec dans la barre de recherche sur le réseau social les termes « Stromae caca ». Booba n’en a pas rajouté alors que Stromae après 9 années d’absence a retrouvé le succès avec un disque d’or obtenu en 3 jours seulement d’exploitation grâce à cet album.