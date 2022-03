Quand Rohff se retrouve à un barbecue avec Rick Ross et Shakira

Rohff prend du bon temps en compagnie de Rick Ross et Shakira !

Entre deux sessions de promotion pour son dernier album, Rohff a confié une étonnante anecdote d’il y a plusieurs années qui l’a marqué. Présent dans le rap game depuis environ 25 ans et avec 10 albums son actif dans sa carrière, Housni a récemment révélé avoir rencontré Rick Ross et Shakira à un barbecue. Une surprenante histoire dont il a dévoilé les détails.

C’est lors d’un passage chez « Swigg La Radio » que Rohff a parlé de son nouvel opus paru au mois de décembre avant de raconter des nombreuses anecdotes dont l’une lorsqu’il était aux Etats-Unis. « J’étais en train d’enregistrer, en plein mix avec l’ingénieur de DJ Khaled. Et d’ailleurs, c’est lui-même qui me l’a présenté et qui m’a ramené à We The Best studio. Je voulais que l’album «La Cuenta» sonne un peu comme tout ce qui se faisait à cette époque-là. » décrit-il tout d’abord sur le contexte de cette mésaventure.

« T’as FloRida qui est passé par là. Dans le même studio, le même jour, il y avait Shakira, Flo Rida, il y avait Benzino l’autre côté, Rick Ross est venu le soir. » poursuit Rohff avant de poursuivre, « avec l’ingénieur de DJ Khaled, on faisait des barbecues et Shakira qui venait tout ça, on se croisait. ». Housni affirme ensuite que Flo Rida voulait fait un remix de son titre « La Grande Classe ». « Et puis Flo Rida écoutait un mix de «La Grande Classe». Il entendait l’instru, le mix, les voix. « What the f*ck » qu’est-ce que c’est que ça. Je luis disais viens, il écoutait et il voulait faire un remix. Je vous jure, il voulait faire un remix direct. ».

Le rappeur du 94 conclut son histoire en déplorant que cela ne s’est pas fait, « Et finalement ça ne s’est pas fait, les cainris ils disent un truc, mais après, il ne faut pas le prendre à coeur ».