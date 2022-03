Disiz x Damso, LA Rencontre qu’on attendait tous [Clip]

Disiz balance le clip « Rencontre » en feat avec Damso. LA Rencontre qu’on attendait tous.

Au lendemain d’un Trianon bouillant et complet en moins de deux heures, Disiz s’apprête à dévoiler demain son nouvel album, « L’Amour », dans son intégralité.

Disiz a réalisé cet album aux côtés de LUCASV, fruit de quatre ans de travail, enregistré entre le Studio de la Seine et l’ICP de Bruxelles.

« On avait dit le pire, mais aussi le meilleur (…) Je t’en supplie, retiens le plus beau » : avec l’envoûtant, sublime, Disiz, ex La Peste, ex Peter Punk, Sérigne M’Baye Gueye pour l’état civil, ne fait plus qu’un avec l’homme qu’il a toujours voulu être. En témoigne cette synthèse parfaite, cette galvanisante catharsis d’un parcours tant artistique que sentimental. Fragments d’un discours amoureux façon album, où seize pistes partent du pire, la rupture dans ce qu’elle a de plus dévastateur, pour aller vers le meilleur, la renaissance affective.

Au premier acte sombre, qui ne dissimule rien de nos travers face à la fin d’un amour, succède un second chapitre aux up tempos salvateurs et contagieux. Même si persiste la mélancolie, qui a souvent teinté les propositions de Disiz, offrant toute sa profondeur à un album que l’on peut immédiatement qualifier de classique.

Pour Disiz, « l’amour est une folie socialement acceptée, qui change tout notre paradigme. ». C’est cette folie aux multiples facettes que décrypte et sublime, justement, le rappeur le plus littéraire de sa génération, du coup de foudre à la séparation, du deuil à la nouvelle rencontre. Une odyssée ponctuée par des naufrages. Sans filtres ? Pas tout à fait.

L’éloignement, la duplicité, la culpabilité, la passion, Sérigne les confesse, Disiz les incarne, mais avec une pudeur qui exclut tout exhibitionnisme. Le verbe est épuré d’une grande partie des métaphores chères à Disiz. Fort de ses expériences au théâtre et au cinéma, il a

longuement travaillé l’interprétation, s’inspirant de Marvin Gaye et autres Nina Simone qui, le temps que leur chanson soit gravée sur disque, vivaient intensément leurs paroles.

Car sur L’Amour, les influences s’intègrent au large prisme que cultive depuis longtemps déjà Disiz.

N’oublions pas qu’en 2010, il s’émancipait, avec le rock Dans le ventre du crocodile, au rap auquel la société et l’industrie de la musique le prédestinait. « Un suicide artistique » rock volontaire, qui lui a permis, ensuite, de partir à la quête de ses propres codes. En 2017, la presse et le public sont unanimes face à Pacifique, qui impose le ton singulier et intime de Disiz et où l’on retrouve, entre autres, Stromae et Hamza. Aujourd’hui, L’Amour porte pleinement les ambitions pop d’un artiste qui refuse de choisir entre soul, rap, R’n’B ou funk.