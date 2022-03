Naza : un patron de boîte refuse de payer son showcase, ça termine en bagarre

Le manager Naza ne blague pas ! Alors que le rappeur français prône la joie de vivre dans ses tubes, il a connu une mauvaise mésaventure à l’occasion de showcase à Bordeaux en compagnie de Keblack lorsque le patron n’a pas voulu payer sa prestation. Une anecdote qu’il a raconté au micro de la radio Mouv’.

Après la longue période d’interdiction de monter sur scène en raison de la crise sanitaire, Naza a récemment repris les showcases dans toute la France pour retrouver son public et interpréter devant ses fans les tubes qui ont fait son succès comme « Jolie Bébé » avec Niska, « Loin de moi« , « MMM » ou encore « Souris Verte ». A l’occasion d’une interview promotionnelle pour son dernier projet en Mouv’, l’artiste a confié une anecdote qui a bien amusé les internautes sur les réseaux.

Le patron a du regretter de pas payer Naza !

Lors d’une prestation dans une boîte de nuit située à Bordeaux, le patron de l’établissement a refusé de payer Naza pour sa performance. « Maintenant avec Keblack, on avait un showcase à Bordeaux. Il s’avère que le gars n’avait pas payé le showcase. On arrive, on fait le premier show parce qu’on avait deux shows dans la même ville à Bordeaux. On fait le premier show dans une chicha. Maintenant on va dans la boîte c’est la boîte qui n’avait pas payé en fait. » décrit-il.

Cette mésaventure s’est finalement bien finie pour Naza, « On y va, on est dans le carré VIP, ça boit un peu. On voit notre manager arriver d’un coup. Il était parti foutre des coups de tête au patron du bail. Carrément, il y a mon gars Sams, il est allé chez le gars. Il est intervenu dans sa maison, ça s’est bien passé. C’était compliqué mais on a récupéré l’argent au bout d’un mois » a-t-il expliqué.