Orelsan a trouvé le nom de son groupe avec Vald qui ne rigole pas

L’amusante proposition d’Orelsan à Vald !

Après avoir invité Vald sur la scène de l’AccorHotels Arena pour interpréter en live leur titre commun, Orelsan a validé avec humour l’idée de créer un groupe ensemble pour un album en proposant un nom de groupe. Le rappeur du 93 s’est ensuite exprimé sur cette plaisanterie qu’il prend très sérieux en avouant être partant pour travailler avec le membre des Casseurs Flowters.

Vendredi dernier, Vald a fait la surprise au public de rejoindre Orelsan pour son concert afin de reprendre le single « Peon » extrait de l’album « V » et dont le clip sera disponible très prochainement. Après cette performance sur scène avec son compère, Sullyvan a tenu à le remercier sur Instagram en postant une vidéo de la soirée tout en lui adressant un message qui a mis le feu à la communauté des fans des deux rappeurs. « Merci @orelsan pour l’invit’ au bercy c’était le feu ! (Surtout si tu veux qu’on fasse un album en commun t’hésites pas a me le dire) ».

S’il est d’accord, je rigole pas affirme le V

Interpellé par cette offre de Vald, Orelsan a répondu dans les commentaires de la publication en proposant le nom de groupe, « La torche et la batte » avant de le remercier à son tour, « Et merci d être venu bien sur ». L’artiste originaire d’Aulnay est revenu sur cette idée d’un album commun dans une interview avec le streamer Itaa. « Si j’dis ça, c’est par rapport à la vidéo ! On dirait vraiment un duo » commence-t-il à s’expliquer sur sa déclaration en légende de son post Instagram avant d’ajouter, « j’lui envoie des gestus, il m’envoie des gestus… il a remplacé Suikon pendant un instant. ».

Des propos tenus en rigolant mais par la suite Vald semble prendre cela un peu plus sérieusement en assurant être réellement prêt à mettre en place un tel projet si Orelsan est intéressé. « On aurait dit qu’on pouvait le faire, faire une tournée en commun. J’dis ça en rigolant par contre s’il est d’accord je rigole pas du tout ».

Vald sur l’idée d’un album commun avec Orelsan : « Je dis ça en rigolant… mais si il est d’accord, je rigole pas du tout ! » 🙏💯 pic.twitter.com/1XqcmhIW3E — Mouv’ (@mouv) March 24, 2022