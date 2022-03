Médine menacé par l’extrême droite ? Son domicile attaqué !

Le rappeur ne compte pas se laisser faire ! La boite aux lettres de Médine a été incendiée et la menace est réelle mais il ne va pas se démonter.

Sa boite aux lettres de Médine incendiée, il réagit

Médine vient de présenter son nouveau single intitulé « Médine France » accompagné de son clip réalisé par Alex Belorgey pour son retour en solo après la parution il y a plus d’an de l’album « Grand Médine« . Comme souvent le rappeur du Havre nous livre un morceau très engagé politiquement à deux semaines du premier tour de l’élection présidentielle 2022 dans notre pays, il dénonce les derniers événements politiques en France et dans le monde ces derniers mois comme l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Habitué a attisé la haine de ses détracteurs avec ses titres revendicateurs et ses prises de positions qui ne font pas l’unanimité, Médine vient ciblé une nouvelle fois, sa boite aux lettres vient d’être incendiée après la sortie de son dernier single. Pour le moment les individus de cet acte non pas été identifiés et le rappeur Havrais a réagi sur son compte Instagram, « Médine France a vite touché la cible. Quelqu’un a mis le feu à notre boîte aux lettres cette nuit » a-t-il commenté en postant des photos pour prouver ses propos. « Normal que j’prenne les premiers coups si j’suis toujours en avance sur mon temps ». a-t-il ajouté sur Twitter. « Ahahahah l’aigreur. Le track est puissant frère » a réagi son compère Youssoupha dans les commentaires pour lui apporter son soutien.