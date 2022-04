Booba se moque de Nessbeal sur son retour avec Orelsan

Le retour de Nessbeal n’a pas vraiment plu à Booba notamment en raison de sa connexion avec Orelsan et de ses propos élogieux envers ce dernier. A l’occasion de la sortie de sa retraite avec son nouvel opus baptisé « Zonard des étoiles » paru le 25 mars 2022, l’ancien membre du groupe Dicidens a accordé une interview avec Mouloud Achour dans laquelle il s’est confié sur les coulisses de sa collaboration avec le rappeur Caennais pour le single « Tous les jours dimanche ».

Booba s’attaque à Nessbeal et Orelsan !

En 2010, Orelsan et Nessbeal ont travaillé ensemble pour la première fois sur le titre « Ma Grosse » extrait de l’album « NE2S ». Le rappeur des Hauts-de-Seine a décidé d’inviter le membre des Casseurs Flowters pour un second featuring sur son dernier opus avant de s’exprimer sur l’enregistrement de ce morceau face à Mouloud Achour. « Orelsan c’est une personne, déjà humainement, je l’aime bien. J’aime bien sa pureté, sa prime nature. Il n’est pas mauvais gros. Il n’est vraiment pas mauvais. » confesse l’ancien membre du 92i avant d’ajouter une petite anecdote sur leur rencontre. « Orel frère il m’a fait des pâtes, on a mangé ensemble… J’aime les gens comme ça, les gens vrais. Regarde, je l’ai revu, c’était plus le même Orel qu’avant, mais le mec il est toujours pareil, et ça c’est bien. ». Booba a partagé l’extrait de cette interview dans une story pour lui faire un message.

« N.E.S.S arrêtes !!! Je m’en vais faire une flemmoscopie je t’envoie la facture« a réagi B2O pas vraiment convaincu de cette déclaration de NE2S sur Orelsan. Booba a ensuite ajouté un extrait du clip « Baby » sorti en 2004 issu de son album « Panthéon », un titre produit par le beatmaker d’Orel’, Skread et sur lequel il avait invité Nesbeal signé à l’époque sur son label qu’il avait quitté l’année suivante en 2005.

Lors de cet entretien Nessbeal a également expliqué qu’Orelsan n’a pas hésité à accepter cette invitation malgré sa notoriété actuelle. « Bah non. Il est venu comme si on était rien. Il est venu comme au début. Je vois maintenant Orel c’est plus le Orel d’avant, je me suis dit : “Attends”. Mais au final, non au naturel : “Allô, passe au studio” ».