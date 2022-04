Zemmour répond à Booba après son soutien, B2O refuse de voter pour lui

Booba n’a pas d’ennemis pour une cause juste même Zemmour

L’échange inattendu entre Zemmour et Booba a surpris tout le monde ! Le rappeur exilé à Miami s’est attiré des nombreuses critiques de quoi l’obliger à faire une mise au point sur son choix de vote pour les élections suite à son soutien envers le candidat d’extrême droite.

Booba a agité les médias pour avoir apporté sa force à Zemmour en validant les récents propos du politiciens en relayant son discours sur Twitter ce qui a fait beaucoup parler. C’est suite à une prise de position au sujet de l’éducation des enfants à l’école que l’artiste originaire de Boulogne-Billancourt a suscité la controverse. « Il y a aujourd’hui dans de nombreuses écoles, des associations LGBT mais pas seulement, des associations antiracistes, Assa Traoré ou Lilian Thuram, qui viennent et qui endoctrinent les enfants. Moi j’estime qu’ils n’ont rien à faire dans les écoles. Que l’école est faîte pour apprendre à lire, écrire et compter et qu’il y a un gros boulot pour ça vu l’effondrement du niveau. L’école doit être un sanctuaire. » s’est exprimé le polémiste français dans le message posté par le chanteur de Ratpi World.

« Je ne voterai pas pour vous » affirme B2O

« Non à l’endoctrinement des enfants. Bravo Monsieur Zemmour pour cette intervention. Je suis obligé de saluer ce discours. Ce sujet est bien trop important. » a déclaré B2O en postant la vidéo de Zemmour qui repris la réaction de Kopp à son tour sur Twitter avec la légende « Et vous, quelle école voulez-vous pour vos enfants ? ». L’ancien membre du groupe Lunatic a finalement clarifié la situation en expliquant qu’il ne vas pas voter le politicien.

« Zemmour Vu la situation une école où on apprend à chasser et à faire du feu. Très belle intervention concernant l’endoctrinement des enfants à l’école. Pour défendre cette cause je n’ai pas d’ennemis. Je ne voterai pas pour vous. Quel bail avec Tanguy ?« a tweeté le DUC amusé par cet échange en ajoutant un émoji mort de rire.