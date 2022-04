Lacrim, Alonzo, Kalash, le rap français réagit au triplé de Benzema

Lacrim, Alonzo, Kalash, Benash et Brulux saluent la prestation de Benzema

C’est plus le Real de Madrid, c’est le Real de Karim ! Benzema a encore enflammé les réseaux sociaux après avoir offert la victoire au Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions face à Chelsea (3-1). Le buteur français vient de s’offrir deux triplés consécutifs dans la compétition après celui face à Paris en huitième de finale, une performance validée par les rappeurs français.

KB9 au sommet du foot européén

Karim Benzema est encore loin de voir venir sa retraite malgré ses 34 ans il est toujours au sommet du football en Europe. Avec 24 buts au compteur en Liga, KB9 vient de marquer 6 buts en deux matchs de Ligue des Champions. L’international tricolore a donné une sérieuse option pour la qualification en demi-finale de la coupe d’Europe au Real avec une victoire 3 buts à 1 avant le match retour à Madrid, il a inscrit tous les buts de son équipe ce mercredi soir.

La presse entière est unanime sur le niveau affiché par Benzema. Sur les réseaux sociaux, le joueur Madrilène a également agité la toile, les réactions des internautes ont fusé pour faire les louanges de l’attaquant Français qui compte désormais cette saison 37 buts en 36 matchs toutes compétitions confondus dont 10 en Ligue des Champions. Un exploit mis en avant par Brulux dans une story Instagram que le joueur Madrilène a ensuite partagé. D’autres rappeurs comme Kalash ont également réagi avec le commentaire « Le chef ! Zéro débat », Benash « Incroyable Benzema », Lacrim « No no no no ! Arrête, arrête, arrête » et Alonzo a relayé la vidéo du troisième but de KB9 face à Chelsea.

