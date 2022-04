Dylan Thiry déjà prêt à remonter sur le ring affronter Benjamin Samat

Dylan Thiry aura se revanche contre Benjamin Samat

Après sa défaite face à Benjamin Samat qui a bien amusé Booba, Dylan Thiry ne se démonte pas et vient de déclarer avoir l’intention d’organiser un nouveau combat face à son adversaire pour avoir le droit à une revanche.

Dylan Thiry a souffert lors de son combat contre Benjamin Samat, il s’est déboîté l’épaule après quelques secondes sur le ring. Cet événement n’a pas manqué de susciter les commentaires de Booba qui a relayé une vidéo de l’ex-membre de Koh Lanta en train de crier sa douleur à la fin duel suite à sa blessure.

Un combat avec une épaule déboitée

Le jeune influenceur s’est exprimé sur son compte Instagram après cette déconvenue. « La vidéo parle d’elle même mais je tenais à vous expliquer qu’après 20 secondes de combat, mon épaule s’est déboîtée donc très compliqué de faire de la boxe anglaise qu’avec la main droite. Ce n’est en aucun cas une excuse, @benji_samat a clairement mérité sa victoire ! Cela fait partie de la boxe et les règles ont été respectées … j’aurais pu abandonner après 20 secondes mais j’ai préféré subir et prendre sur moi jusqu’à la fin. » a-t-il déclaré en publiant une séquence du déroulement de cette soirée.

« L’abandon ne fait pas partie de ma vie ! Je tenais à remercier mon adversaire qui a tenu sa parole et qui a eu du respect envers moi jusqu’au bout. Bravo pour ta victoire ! Une revanche est prévue dans quelques mois la famille. Merci pour tout vos messages et merci à Marseille pour cet magnifique accueil. Je rigole l’accueil était légitime vu mon entrée mais je vous remercie pour le respect du sport il y’a eu aucun dérapage donc merci beaucoup Marseille. Je vais bien Dieu merci » a ajouté Dylan Thiry en rassurant ses fans sur son état de santé physique et mental.

Un nouveau combat en préparation

De passage dans TPMP, il a confié son souhait de remonter sur le ring. « J’aurai ma revanche, et cette fois-ci, je me pèterai pas l’épaule » en précisant « Je termine de me guérir et je reprends à fond ». En viso dans l’émission Benjamin Samat a validé l’idée d’une seconde confrontation qui pourrait donc arriver très rapidement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝐃𝐘𝐋𝐀𝐍 𝐓𝐇𝐈𝐑𝐘 (@dylanthiry)