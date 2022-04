Booba ridiculise Dylan Thiry qui s’est fait démolir par Benjamin Samat

Dylan Thiry hurle de douleur après s’être déboité l’épaule, Booba le démonte

L’ancien candidat de la télé-réalité Koh-Lanta aurait sans doute mieux fait d’éviter de provoquer le DUC. Avant son combat contre Benjamin Samat, Dylan Thiry n’a pas hésité à annoncer que son but, pouvoir affronter sur le ring Booba mais après sa douloureuse défaite au Palais des Sports de Marseille ce mercredi soir, le jeune homme a vraisemblablement changé d’avis sur son intention de faire face à B2O.

Les deux influenceurs et stars de la téléréalité Benjamin Samat et Dylan Thiry ont tenu parole. Ils se sont affrontés et ce dernier nommé a perdu le combat face à son adversaire ce qui n’a pas échappé à Booba en réponse à la déclaration du compagnon Maddy Burciaga sur son souhait de lui faire face sur le ring après cet événement. « Il y a une fédération derrière, c’est organisé, tout est carré. On ne va pas finir dans un aéroport à se taper avec des bouteilles de parfum » avait-il expliqué dans une séquence relayée par Kopp sur Instagram avant le duel de ce mercredi puis d’ajouter « On finira par dans aéroport comme des cassos ».

L’influenceur n’est pas prêt pour un face à face avec le DUC

Une référence à la fameuse rixe entre Kaaris et Booba au mois d’aout 2018 à l’aéroport d’Orly. Dylan Thiry a ensuite ouvertement déclaré vouloir se battre avec l’ancien membre du groupe Lunatic en le provoquant publiquement en le traitant de victime sauf qu’il a connu une cuisante défaite face à Benjamin Samat hier soir. B2O n’a pas manqué de poster une vidéo du combat dont laquelle l’influenceur encaisse des violents coups de son rival avant de se retrouver au sol ou encore une vidéo de la souffrance du jeune homme qui crie de douleur après le face à face car il s’est déboité l’épaule.

« T’as goûté à la vraie vie. Le noble art, il n’y a pas de code promo. Bon rétablissement et respect quand même, monter sur le ring, c’est honorable quelle que soit l’issue du combat » commente Booba en légende de la publication pour saluer le courage de Dylan Thiry avant d’enchainer plusieurs stories contre ce dernier en remettant en causse sa préparation avec le message « Fallait prendre un Yaly abricot frérot t’es mal coaché. Tu prépares la revanche ou tu lâches ? » puis de poster une vidéo de son passage à Koh Lanta avec des mocassins Gucci aux pieds en pleine jungle.