Lacrim s’explique après les critiques de son concours pour remporter des chiots

Lacrim réagit à la polémique d’avoir fait gagner des chiens

Alors que Lacrim vient d’annoncer un nouveau featuring avec Lil Durk suite à leur première collaboration en 2014 sur le titre « On Fait Pas Ca » pour l’album « Corleone » et de dévoiler sa nouvelle connexion avec Da Uzi sur le single « Salute » sur le projet « Le chemin des braves » de ce dernier cité, il vient de se retrouver en plein scandale sur les réseaux sociaux pour sa dernière initiative.

En attendant ses prochains projets suite à la sortie de « Persona Non Grata » en fin d’année passée et le succès du clip « Reda L’Egyptien, la Trilogie » cumulant plus de 6 millions de vues sur Youtube avec un possible album commun en compagnie de son acolyte Mister You, Lacrim est très actif sur ses réseaux pour rester proche de son public. Il y a quelques jours le rappeur a notamment lancé un concours sur Instagram pour remporter des chiots.

Le rappeur a tenu à mettre les choses au clair

Ce concours un peu spécial n’a pas plu aux internautes et aux associations de protection des animaux ont critiqué cette démarche de Lacrim qui a décidé de sortir du silence pour s’expliquer à ce sujet tout en s’excusant auprès des personnes qu’il a blessé. « Ce message concernant la polémique pour le ‘concours’, je vois que les associations se déchainent, j’ai trois choses à éclaircir. Je ne savais pas que ce ‘concours’ n’était pas légal en France. Ensuite dans la vidéo tout est en Anglais, j’habite pas en France et à aucun moment j’ai dit que c’était pour les Français. » a-t-il tout d’abord expliqué.

« Deuxièmement juste un message et j’aurais compris mon geste et je m’excuse si ça a pu heurter certains ensuite j’ai suivi le fond je suis pas d’accord du tout vous allez à l’animalerie on vus demande pas votre CV. J’ai le sentiment d’être responsable quand à la famille à qui je sentirais capable et aussi responsable d’élever un chiot comme des millions d’européens, je suis amoureux des animaux ne vous méprenez pas, l’erreur arrive acharné vous sur ceux qui maltraitent. » a précisé Lacrim pour mettre fin aux critiques.