La Casa de Papel : le domicile de Miguel Herrán prend feu, il évite le drame

Connu par tous les fans de La Casa de Papel pour son interprétation du rôle de Rio dans la série Espagnole disponible sur Netflix, Miguel Herrán s’est fait une grosse frayeur car sa maison à pris feu en pleine nuit, heureusement l’acteur a pu s’en sortir indemne.

Miguel Herrán aurait pu perdre la vie

Miguel Herrán s’est révélé au grand public dans La Casa de Papel ainsi que dans la série Elite avec le rôle de Christian. Il est devenu l’un des acteurs les plus populaires de la célèbre série des braqueurs à la combinaison rouge et au masque de Salvador Dalí dirigés par le Professeur. Suivi par plus 14 millions d’internautes sur Instagram, il avait notamment ému ses fans pendant sa quarantaine en déclarant, « 6 jours ont suffi pour me briser. Je ne veux même plus parler, ni manger. Je me suis arrêté dans mon moment le plus constructif et c’est devenu destructeur. Je suis déçu de moi, je veux être une meilleure personne. / Photo 1 : Premier jour après avoir appris que je devais rester à la maison. Triste, mais heureux. En contrôle de mes émotions. Photo 2 : Jour 6. Je ne contrôle plus rien. / Je vais bien ! C’est juste une réflexion que j’aimerais partager. Et comme ça vous verrez sur Instagram quelque chose qui n’est pas en rapport avec la neige ».

L’acteur Espagnol vient de faire une grosse peur à ses abonnés suite à un incendie qui s’est déclenché dans son domicile situé à Avila. Miguel Herrán s’est réveillé pendant son sommeil suite au bruit des flammes et il a eu le bon réflexe d’immédiatement sortir de sa chambre par la fenêtre. « J’ai été surpris alors que je dormais et je me suis réveillé avec le bruit de ma maison en feu. Je me suis échappé par la fenêtre de ma chambre » décrit-il en larmes dans une story sur cet incident avant de dévoiler les images.

« Merci à tous, en particulier aux pompiers d’Avila et à la sécurité de mon urbanisation » a conclu le jeune homme pour remercier les pompiers venus à son secours alors qu’il s’en est sorti sans une blessure.