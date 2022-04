Wejdene : sa confession effrayante sur l’harcèlement d’un fan frénétique immiscé dans sa vie privée

Les risques de la célébrité pour Wejdene

La notoriété peu amener certains fans hystériques à aller vraiment trop loin comme vient de le révéler Wejdene. La jeune chanteuse vient de confier une anecdote à ce sujet lors d’un récent entretien pour le magazine Madmoizelle sur le comportement trop insistant d’un admirateur.

Un fan lui saute dessus !

En effet la protégée de Feuneu a fait face à un fan prêt à tout pour avoir ce qu’il souhaite. Une mésaventure dont Wejdene a révélé tous les détails dans une interview promotionnelle avec le magazine féminin numérique revendiquant une orientation féministe. « Franchement, je trouve ça super dangereux mais c’était à mon Planète Rap. Dès que je suis sortie, il y a toujours des gens comme tout le monde à l’adresse. Il y a toujours des gens en bas du Planète Rap. Et il m’a sauté dessus, la sécurité l’a retenu. » a-t-elle confié sur cette expérience traumatisante avec un fan après l’émission Planète Rap sur la radio Skyrock.

« Dès que je suis montée dans le van, il a commencé à crier, à taper sur les vitres et tout, à vraiment faire une crise d’hystérie » a poursuivi Wejdene sur cette anecdote avant d’expliquer que cette personne s’en est ensuite pris aux membres de sa famille en s’immisçant sans aucun respect dans sa vie privée. « Ce n’est pas tout. Il a suivi ma sœur à son travail, non mais c’était super bizarre. Depuis, je le vois partout. Dès que je le vois, je me dis « oh non, pas lui ». Vraiment, je reconnais sa tête et tout, ça devient effrayant » décrit l’interprète du hit Anissa sur cet idole prêt à tout pour l’approcher.