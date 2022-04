Jay-Z dingue devant le clip « Pour ceux » avec Rohff

C’est l’un des plus grands classiques du rap français du début des années qui a marqué toute une génération et même les rappeurs américain ont validé le titre « Pour ceux » de la Mafia K’1 Fry.

Jay-Z a été complètement bouleversé par ce clip légendaire

Le saviez vous ? Jay-Z a kiffé le morceau culte de la Mafia K’1 Fry avec Rohff, Karlito, Rim’K, OGB, Dry, AP du 113, Manu Key et Demon One. « Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui s’chient d’ssus. Qui s’tapent, même quand les plus grands s’font marcher d’ssus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain. Wesh-wesh cousin, Mafia K’1-K’1. Pour les Kahlouchs, les Arbouchs, les Manouches au r’gard louche. Hardcore même quand ça galoche. Pour les cas sociaux qui font des fautes sur les murs, qui ont des lacunes. Pour les touaregs, les pirates du bitume. Qui ont plus de chicots sur le côté. Qui boitent, balafrés avec un œil qui s’barre en couilles, toujours devant quand y’a embrouille », le single a tourné en boucle dans toutes les banlieues françaises en 2003.

Dans une interview pour une série-documentaire diffusée, Télérama, Romain Gavras a livré une belle anecdote sur sa rencontre avec Jay-Z pendant le tournage du clip du single « No Church In The Wild » extrait de l’album « Watch The Throne » en commun avec Kanye West. « Sur YouTube, [JAY-Z] me montre Pour ceux. (…) Il me dit « Mais mec tu ne te rends pas compte, à l’époque on devenait fous sur ce clip ». » a révélé le réalisateur du clip « Pour ceux » avec Kim Chapiron pour le collectif Kourtrajmé. Une visuel qui a influencé toute une génération de rappeurs français par la suite avec notamment la tendances du street-clip. « Tu n’imagines pas comme ce clip nous a rendus fous à l’époque ! » a-t-il ensuite révélé sur le commentaire du mari de Beyoncé au visionnage de la vidéo.