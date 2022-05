Damso et Kalash révèlent les secrets de l’écriture de Mwaka Moon

Damso n’a pas cru en Mwaka Moon pour devenir un tube

Pour le 4ème épisode de THEVIE RADIO sur Apple Music, Damso et Ritchie ont invité Kalash et Kobo, qui ont tous deux sorti des nouveaux projets vendredi dernier, auxquels Dems a participé. Ils discutent librement de la surproduction musicale, de l’impact du streaming sur la consommation de musique, ils donnent leur définition personnelle du succès, le rappeur Belge et son compère reviennent notamment sur la création de leur hit « Mwaka Moon« .

A propos de la création de Mwaka Moon, un des plus gros succès de l’histoire du streaming en France, et qu’ils n’avaient pas calculé ce succès, Kalash a confié, « Je faisais le morceau et j’étais en train d’attendre les pistes de Vibz Kartel et il mettait du temps à envoyer, et puis Uman il a mis la prod de Mwaka Moon. Et je me disais vas-y, je vais faire en yaourt dessus.(…) Et j’avais déjà ce flow que j’avais fait fait avant à Miami sur une prod dans un son avec Booba qui n’est jamais sorti. Après la suite ça a été de l’impro. Et j’envoie une note vocale mais vraiment juste comme un partage pour Damso, genre je lui dis » écoute ce que je viens de faire ». Et il me répond tout de suite, ”envoie”. ».

Y’a un bug dans l’instru, elle commence à se métamorphoser confie Kalash

« Donc je me dis si lui il me dit envoie tout de suite… parce que Damso il aime bien te dire bon, on va réfléchir, donne moi le temps de penser la chose… Et je crois qu’il m’a envoyé le couplet le plus rapide que j’ai reçu! Je me suis dit ahh c’est spécial là quand même. J’ai donné à l’album le nom du truc, j’ai placé quelques phrases dedans parce que je me disais, quand Mwaka Moon aura fait mouche, j’avais quand même espoir, pas que ça soit un hit, mais genre on a fait un truc spécial. » décrit ensuite Kalash avant que Damso ne s’exprime à son tour.

« Moi c’est marrant, j’ai pas calculé du tout si c’était un tube ou pas. C’est genre putain la prod elle est lourde le flow il est lourd… Et il m’avait dit faut le rendre assez tôt. Et là j’ai dit let’s go, on va au studio, et pendant que j’allais j’avais encore rien, et je commence à taffer déjà un peu sur la route. Et quand j’arrive, j’écris et puis ça s’arrête plus jusqu’à la fin où même on n’entends plus très bien ce que je dis. » raconte Dems.

« Tu sais à la fin y’a un bug dans l’instru, elle commence à se métamorphoser, on comprend rien, et je me suis dit ”putain il a déjà fait un edit!” Il me dit ”non je te renvoie c’est un bug”, je dis ”ah non non, on laisse comme ça!” » précise Kalash avant que Dems ne conclut, « Mais quand ça fait un succès, tu te rends pas compte, jusqu’au clip même pour moi c’était tranquille, on a fait un son…« .