Rohff, Lacrim, Kery James réunis sur un très gros projet rap du 94

Rohff, Lacrim, Kery James, Fresh La Douille annoncés dans le teaser du plus gros projet rap du 94 !

Après l’énorme succès ces deux dernières années des compilations 13’Organisé et Le Classico Organisé de Jul regroupant les rappeurs Marseillais et Parisiens pour ce dernier projet cité, c’est au tour du département 94 d’avoir sa propre compil’ rap !

Le compte à rebours est lancé pour ce qui va être l’un des projets de rap français les plus attendus des prochains mois, la compilation « 94 Val de Rap » avec au casting du projet les rappeurs Rohff, Lacrim, Kery James, Fresh La Douille, Mokobe, Hös Copperfield, Dry, Isleym, Demon One, OGB, Amy ou encore AP du 113, en tout plus d’une quarantaine d’artistes.

Il n’y avait pas eu de projet fédérateur dans le département depuis de nombreuses années. Cartier Music a, donc, décidé de monter une compilation urbaine rassemblant les différentes générations d’artistes du Val-de-Marne. Le projet naît au cœur de la cité de Jacques Cartier un des lieux cultes de la Mafia K’1 Fry. Rapidement, plus de 40 artistes acceptent de donner de leurs voix et de prêter leur image au projet, convaincus de sa nécessité.

Le projet est, sans aucun doute, celui qui rassemblera le plus d’artistes de toute l’histoire du 94. « 94 Val de Rap » fera date dans l’histoire du Rap français et la bande annonce de la compilation est désormais disponible en attendant le découvrir le premier extrait.