Booba remercie Damso pour leur succès commun mais place un gros tacle

Leur premier diamant ensemble fait réagir le DUC !

Damso et Booba ne travaillent plus ensemble depuis le départ du Belge du label 92I en 2018 suite à la parution de son album Lithopédion. Ce départ avait indigné B2O qui avait collaboré avec son ancien compère sur les titres « 113 », « Pinnochio » et « Paris c’est loin » c’est avec ce dernier single cité que les deux rappeurs désormais en clash viennent d’obtenir une récompense que n’a pas manqué de commenter le DUC.

Le Syndicat national de l’édition phonographique vient d’annoncer officiellement que le titre de Damso, « Paris c’est loin » sorti en 2016 produit par Krisy est certifié single de diamant avec plus de 50 000 000 streams. Un single sur lequel Dems avait invité Booba, c’est la première que le duo obtient cette certification pour un morceau commun de quoi faire le bonheur du Boss du Rap Game.

Booba taquine Damso sur leur récompense commune

Un peu nostalgique mais sans oublier de placer un tacle contre son ex-acolyte, B2O a adressé un message ironique au rappeur Belge après avoir obtenu cette récompense. « T’en feras plus des comme ça. Merci quand même« a déclaré Booba sur Instagram en annonçant la nouvelle à ses fans.

L’ancien membre du groupe Lunatic n’a jamais caché sa satisfaction d’avoir réussi à lancer la carrière de Damso en le signant sur son label comme avec la punchline « J’viens d’acheter deux sons-mai avec l’argent d’Ipséité » sur le titre « PGP » paru en 2019 en référence au deuxième album studio de Dems composé des singles « Signaler », « J Respect R » ou encore « Macarena » qui est certifié disque de diamant.