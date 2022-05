Booba s’énerve contre les stars de la télé-réalité à Dubaï, « une belle brochette de vermines »

Booba s’indigne face aux images choquantes d’Hicham et Dylan Thiry !

Booba a réagi à une ancienne vidéo d’Hicham un ex-membre de la JLC Family qui s’en prend à une jeune femme aux côtés d’autres stars de la télé-réalité. La séquence vient de faire surface sur les réseaux et fait scandale, Dylan Thiry, Marvin Tilliere ainsi que l’ancienne époux de Sarah Fraisou, Ahmed apparaissent également sur les images qui a poussée B2O à s’exprimer pour dénoncer de tels agissements.

Dans la vidéo en question Hicham s’attaque à une femme pendant une soirée, il l’insulte et la violente face à ses compères qui ont filmé la scène en rigolant. La séquence a indigné les internautes qui se sont outrés face à ce comportement honteux. Les différents protagonistes se sont expliqués en essayant de dédramatiser la polémique alors que Dylan Thiry a même pris la parole pour prendre la défense de son ami et en affirmant que cela s’est déroulé à son domicile en 2020. Cela a rendu furieux Booba qui a décidé de sortir du silence sur cette affaire.

Ils se sentent tout permis à Dubaï s’agace Kopp

Après la diffusion des images, Hicham s’est défendu de ne pas avoir frappé cette femme même si les bruits entendus dans la vidéo semblent indiquer le contraire. « L’année dernière, avec la team GTA, on fait une soirée dans un appartement. Des personnes ont été invitées. Parmi elles, une fille a tenté de voler de l’argent et des bijoux ! On l’a attrapée en flagrant délit. Je suis sorti de mes gonds, j’ai pété les plombs » a-t-il déclaré avant de poursuivre, « Je ne l’ai peut-être malmenée, je l’ai tirée, je l’ai attrapée. Mais je ne l’ai pas frappée ! Je ne suis pas fier de ma réaction. Je ne frappe pas les femmes ! Je m’excuse auprès de ceux que ça a pu choquer ». Booba a ensuite relayé la séquence en affirmant que Hicham est ancien membre de Banlieue Sale, le label de La Fouine avant d’espérer que la police de Dubaï prenne des sanctions contre les 4 hommes présents dans la vidéo en assurant qu’une plainte a été déposée.

« C’est vraiment une belle brochette de vermines. Ils se sentent tout permis à Dubaï. J’espère que cette fille aura la justice qu’elle mérite. Peu importe la raison de leur discorde on ne doit jamais traiter une femme de la sorte. Force a son daron y doit être en Végéta 8.0″ a commenté Booba sur Twitter. « Ma journée commence à merveille. Pour info le Hichame c’est Hichame cheveux longs de Banlieue sale ex associé de La fouine qu’on a d’ailleurs tabassé à Miami lui et son équipe de pointeurs. Tout s’explique » ajoute-t-il ensuite. « boxeur, bon musulman, influenceur et ancien escort boy Dylan Thiry suite à une vidéo le mettant en cause dans une affaire de violences en réunion, tentative de viol et non assistance à personne en danger décide de fuir Dubaï. Prends le vol avant 6 du mat fréro » a conclu B2O.

