Dadju va disparaître d’un coup

Les fans de Dadju risquent d’être déçus. Le frère de Gims est très actif en ce moment avec ses divers projets, ses débuts au cinéma dans le film Ima, son nouvel album Cullinan, sa tournée mais il semble déjà penser à la fin de sa carrière selon ses récents propos sur Twitter en réponse à un internaute.

Dadju prêt à tout arrêter !

Ce vendredi Dadju a présenté son dernier opus de 17 titres qui accompagne la sortie du long métrage Ima. Un film réalisé par Nils Tavernier dans lequel l’ancien membre du groupe The Shin Sekaï joue son propre rôle. Sur cet opus, il a invité Francis Ngannou comme narrateur sur la chanson « Wilow », Hamza sur le titre « Safari », Roonisia sur le single « Toko Toko », Gazo sur « Picsou », Rema sur « One Time » et Imen Es pour le morceau « L’officiel ». Prince Dadj va également se produire le samedi 18 juin 2022 au Parc des Princes, il a donc une actualité très chargée cette année mais pense visiblement à tout stopper prématurément.

Interpellé par un fan sur Twitter sur ce qu’il prépare pour la suite, Dadju a répondu d’une façon énigmatique laissant présager une fin de carrière prochainement. « Un album, un film, un parc des prince et 2 tournées en un an? Dadju ça veut dire quoi? tu nous lâche pas après? » a questionné un internaute. « J’vais disparaître d’un coup« a répondu le frère de Gims qui semble donc vouloir tourner la page de la musique en consacrant sans doute davantage de temps à sa vie de famille et à ses trois enfants.