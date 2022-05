Booba démonte Tony Yoka après sa première défaite contre Martin Bakole

Booba termine Tony Yoka… !

La déconvenue de Tony Yoka face à Martin Bakole a fait le bonheur de Booba ! Le malheur des uns fait le bonheur des autres, l’ancien membre du groupe Lunatic s’est réjoui de la défaite du boxeur français ce samedi 14 mai en lui adressant un gros tacle sur son compte Instagram après le combat pour exprimer sa satisfaction.

Au mois de 2019 la tension était déjà monté entre Booba et Tony Yoka suite l’annulation du combat face à Tyrone Spong ce dernier avait accusé le français de refuser de vouloir se battre face à lui et de mentir. « Tony Yoka en tant que représentants du boxeur Tyrone Spong au sein de Champion Spirit et avec tout le respect que l’on te doit, nous nous devons de faire ce communiqué afin de démentir les propos tenus dans ta vidéo. Tyron Spong n’a jamais refusé ce combat et au contraire serait ravi de t’affronter dans un ring. » avait déclaré à l’époque B2O avant de conclure, « Nous allons rentrer en contact avec ta team afin de rendre ce combat possible et de rétablir la vérité. Enfin nous pourrons assister à un “vrai” combat de toi Tony, face à un “vrai” adversaire. Que la fête commence ».

Le DUC jubile de la défaite du boxeur français

Encore invaincu en professionnel avant ce samedi, Tony Yoka a subi sa première défaite contre Martin Bakole sur la décision des juges, il a félicité son adversaire du jour après le combat. « Aujourd’hui Martin était le plus fort sur le ring, je pense que tout le monde a pu le voir. Félicitations à lui. Il est temps de retourner travailler, peut-être de changer certaines choses. Merci. » a-t-il confié. Booba a immédiatement profité de l’occasion pour réagir en postant des images du face à face avec les messages, « Bah alors Abiteboul, premier vrai client et hop vous êtes démasqués. C’est ça de se faire la main sur des garagistes. Jerôme Abiteboul productions c’est la défaite assurée ».

Booba s’en est aussi pris à Canal Plus en déclarant ensuite, « La conquête du sol. Merci Canal + pour ce grand champion. Y a des dizaines de tueurs à gages 10 fois meilleurs que lui, à qui on donne aucune opportunité. Honteux ».